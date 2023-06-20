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MAISONS DU MONDE

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Maisons du Monde : Document AMF CP. 2023DD915731

20/06/2023 | 18:19
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2023DD915731

19 juin 2023

FR0013153541 - DD167264

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

FRANCOISE DOMINIQUE RAYMONDE GRI, PRESIDENTE DU CONSEIL

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : MAISONS DU MONDE

LEI : 9695009DV2698O4ZBU71

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 13 juin 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0013153541

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 10.1000 Euro

VOLUME : 9 000.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 10.1000 Euro

VOLUME : 9 000.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 19 juin 2023

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Maisons du Monde SA published this content on 20 June 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 20 June 2023 16:17:09 UTC.


© Publicnow 2023
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Résultat net 2023 29,1 M 31,8 M -
Dette nette 2023 722 M 789 M -
PER 2023 14,5x
Rendement 2023 2,70%
Capitalisation 407 M 445 M -
VE / CA 2023 0,92x
VE / CA 2024 0,86x
Nbr Employés 6 537
Flottant 78,3%
Graphique MAISONS DU MONDE
Durée : Période :
Maisons du Monde : Graphique analyse technique Maisons du Monde | Zonebourse
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Tendances analyse technique MAISONS DU MONDE
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Consensus
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Dernier Cours de Clôture 10,13 €
Objectif de cours Moyen 12,00 €
Ecart / Objectif Moyen 18,5%
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Regis Arsene Alexis Massuyeau Chief Financial Officer
Françoise Gri Chairman
Yohann Catherine Operations Director
Michel-Alain Proch Vice Chairman
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
MAISONS DU MONDE-13.79%445
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