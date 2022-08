Maisons du Monde : FMR LLC dépasse les 10%

FMR LLC a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 31 juillet, par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, les seuils de 10% du capital et des droits de vote de Maisons du Monde et détenir indirectement 10,42% du capital et des droits de vote.



Ce franchissement de seuils résulte d'une diminution du nombre total d'actions et de droits de vote du groupe d'ameublement. Le déclarant précise qu'il n'a pas l'intention de prendre le contrôle de la société, ni de demander de nomination dans ses instances dirigeantes.



