Maisons du Monde : Hôtel & Suites ouvre une nouvelle adresse stylée et conviviale à Marseille

Du côté des services, tout a été pensé pour un séjour des plus agréables. Dès l'arrivée, l'accueil est personnalisé et digitalisé : d'un simple clic sur tablette, le personnel donne accès au nid douillet des voyageurs. Dans leur chambre, ils retrouvent de délicates attentions : une machine expresso pour déguster un bon café du torréfacteur de l'hôtel, un room service proposant des bocaux bistronomiques à partir de produits bio et locaux, l'accueil des petits chiens et chats… Et partout, une attention portée au développement durable : mobilier issu de sources éco-responsables ; produits de salles de bain éco-labellisés ; restauration locale en circuits courts et propres…

Les voyageurs apprécieront également les espaces communs de l'hôtel. Un lounge, avec son bar, sa bibliothèque et ses grandes tables, invite à la détente, aux meetings et aux rencontres informelles. Une réception dotée de canapés où se relaxer et attendre tranquillement son rendez-vous, des cheminées pour le côté cosy, et des bibliothèques apportent un supplément d'âme.

Ainsi, 5 styles de chambres sont proposés, aux noms évocateurs de la Méditerranée et de la Provence. Les voyageurs qui rêvent de douceur et de naturalité choisiront la chambre Saint Rémy… Ceux qui aiment le classique aux accents contemporains opteront pour la chambre Lourmarin ! Ceux qui recherchent une atmosphère apaisante craqueront pour la chambre Gordes ! Les tribus retrouveront l'un de ces styles dans une chambre familiale.

Véritable vitrine du savoir-faire de Vicartem et de Maisons du Monde Business - le service qui accompagne les professionnels de l'hôtellerie, de la restauration, des bureaux et du retail - l'hôtel de Marseille ouvre le champ des possibles en matière de décoration.

Fort du succès de l'hôtel de Nantes et de ses Suites, Vicartem a choisi de prolonger l'expérience à Marseille, en conjuguant son savoir-faire hôtelier à l'art de vivre par Maisons du Monde. L'ensemble de l'hôtel, qui comprend 62 chambres, a ainsi été entièrement aménagé avec du mobilier et des pièces déco de la marque, pour créer une atmosphère unique et chaleureuse.

le groupe hôtelier indépendant Vicartem et l'enseigne de décoration et d'ameublement Maisons du Monde - qui signe une nouvelle adresse stylée et conviviale.

« Quelle joie d'ouvrir ce nouvel hôtel dans la cité phocéenne, ville d'histoire et d'avenir. Cette deuxième adresse donne toutes ses lettres de noblesse au concept « Maisons du Monde Hôtel & Suites » développé aux côtés de notre partenaire Vicartem. Avec ce magnifique projet, Maisons du Monde peut exprimer une nouvelle fois son savoir-faire, celui de créer des lieux de vie chaleureux

et inspirants » a déclaré Julie Walbaum,

Directrice générale de Maisons du Monde.

Nous sommes très heureux d'ouvrir les portes de ce nouvel établissement, pour lequel nos équipes ont mis toute leur âme et leur énergie, dans une période inédite. Il est le fruit d'une

collaboration fructueuse avec Maisons

du Monde et son équipe Business. Notre partenariat permet de concevoir des hôtels de qualité et dotés d'une vraie personnalité, proposant une expérience unique à nos clients » ont déclaré Céline et Sébastien Meslin, fondateurs et propriétaires de Vicartem.

À propos de Vicartem :

Depuis vingt ans, VICARTEM crée, développe et exploite des hôtels, des appart-hôtels et des boutiques à la décoration sublimée, dans des lieux d'exception au coeur des villes, tels le Balthazar Hôtel & Spa Nuxe - MGallery by Sofitel à Rennes, premier 5 étoiles, de la capitale bretonne, ou la boutique Hermès du célèbre passage Pommeraye à Nantes. https://www.vicartem.fr

À propos de Maisons du Monde :

Du meuble à l'accessoire déco, Maisons du Monde crée depuis plus 20 ans des univers inspirants et originaux pour toute la maison et surtout pour tous les styles. Tout au long de l'année, l'équipe de stylistes intégrés capte les tendances à travers le monde pour créer des collections de meubles et d'objets déco exclusifs. Chaque année, retrouvez une collection de meubles autour de 7 styles, 2 collections de décoration déclinées - soit plus de 2 000 nouveautés - et 4 catalogues : collection meubles & déco, mobilier de jardin, Junior, Business. A fin 2019, Maisons du Monde comptait 376 magasins dans 9 pays (France, Italie, Espagne, Belgique, Suisse, Allemagne, Luxembourg, Portugal et USA) et une plateforme de commerce en ligne disponible dans douze pays (les 9 pays d'implantation de ses magasins, ainsi qu'au UK, en Autriche et aux Pays-Bas). Les ventes du Groupe ont atteint 1 225 millions d'euros en 2019, et son EBITDA était de 153 millions d'euros.

https://www.maisonsdumonde.com

https://corporate.maisonsdumonde.com

