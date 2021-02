Maisons du Monde : La Fondation Maisons du Monde devient un fonds de dotation et change de nom pour devenir la Maisons du Monde Foundation

Communiqué de presse

Nantes, 15 février 2021

La Fondation Maisons du Monde devient un fonds de dotation et change de nom pour devenir la Maisons du Monde Foundation

Afin d'aller plus loin dans son combat pour la préservation des forêts et des arbres en France et à l'international, la Fondation Maisons du Monde change de statut et devient un fonds de dotation : la Maisons du Monde Foundation.

Créée en 2015, la Fondation Maisons du Monde scelle l'engagement du Groupe en faveur de la protection des forêts et de la biodiversité, après plus de 10 ans de mécénat d'entreprise. Placée sous l'égide de la Fondation Nicolas Hulot, la Fondation a soutenu pendant 5 ans des projets de préservation des forêts, de revalorisation du bois et de mobilisation pour l'environnement.

En juillet 2020, Julie Walbaum, actuelle Directrice Générale de Maisons du Monde, a pris la présidence de la Fondation, succédant à Gilles Petit.

Une mission : préserver les forêts et les arbres

Dans les forêts, dans les campagnes et en milieu urbain, l'arbre joue un rôle fondamental dans l'équilibre de la planète. Et pourtant, plus de 15 milliards d'arbres sont coupés chaque année. La Maisons du Monde Foundation contribue à la préservation des forêts et des arbres sur tous les territoires grâce à deux moyens d'action :

• Le soutien financier et l'accompagnement d'associations qui mettent en place, sur le terrain, des programmes de préservation menés par et pour les populations locales ;

• La mise en place de programmes de sensibilisation à l'environnement et de reconnexion à la nature destinés au grand public.

Une nouvelle gouvernance

La Maisons du Monde Foundation est composée d'un conseil d'administration, qui regroupe des représentants de Maisons du Monde. Il se réunit au moins une fois par an pour définir les grandes orientations stratégiques et valider les projets qui seront soutenus par la Maisons du Monde Foundation.

La Maisons du Monde Foundation est également composée d'un comité d'experts qui contribue à son développement en apportant son expertise au conseil d'administration sur les grandes orientations stratégiques et en sélectionnant les projets qui seront soutenus.

Enfin, une équipe gère au quotidien l'identification des projets, le suivi des partenariats et le déploiement des programmes. Catherine Filoche, auparavant trésorière de la Fondation, succède à Fabienne Morgaut en tant que Directrice Générale de la « Maisons du Monde Foundation ». Après 11 années passées au sein du groupe Maisons du Monde, Fabienne Morgaut, Directrice RSE du Groupe et Directrice Générale de la Fondation, a souhaité quitter l'entreprise pour se concentrer sur une nouvelle activité professionnelle.

« Sensibilisée aux enjeux liés à la responsabilité de l'entreprise, je suis fière de poursuivre la mission de Fabienne et le travail qu'elle et ses équipes ont accompli pendant plus de 10 ans. Mes priorités en 2021 au sein de la Maisons du Monde Foundation sont de soutenir des associations internationales et de sensibiliser les clients de Maisons du Monde à travers le mouvement et événement Aux Arbres. » Catherine Filoche, Directrice Générale de la Maisons du Monde Foundation.

Entre 2015 et 2020, la Maisons du Monde Foundation c'est :

https://foundation.maisonsdumonde.com/

Contacts presse

Look Sharp :

Léa Petit - 01 81 80 95 14 -lea.petit@looksharp.fr

Lorella Contardo - 01 81 80 95 12 -lorella.contardo@looksharp.fr