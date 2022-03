Maisons du Monde : Majorelle monte à 16% du capital et frappe à la porte du conseil

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Majorelle Investments, société détenue indirectement par Gabriel Naouri et le fonds Apollo, a franchi en hausse le seuil de 15% du capital de Maisons du Monde, et détient 16,02% du capital et des droits de vote de la société, ont indiqué les détenteurs de ce véhicule d'investissement dans une déclaration transmise à l'Autorité des marchés financiers (AMF).

Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions Maisons du Monde sur le marché. Suite à ces opérations, Majorelle Investments envisage de solliciter la nomination d'un ou plusieurs membres au conseil d'administration, ont-ils ajouté, précisant qu'ils n'envisagaient pas d'acquérir Maison du Monde.

"Fort de ses expériences internationales dans la distribution physique et le e-commerce, M. Gabriel Naouri possède une bonne connaissance de l'environnement économique dans lequel Maisons du Monde évolue ainsi que des défis à relever dans le futur. Dans ce cadre Majorelle Investments entend soutenir la stratégie de transformation et de croissance de Maisons du Monde", précise également la déclaration.

