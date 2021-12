Maisons du Monde : OUVERTURE MILAN

Clients et fans de déco pourront prendre une grande inspiration à Milan à partir du 27 décembre, et découvrir tous les univers meuble et décoration, et très bientôt la nouvelle collection Printemps Eté 2022.

Une équipe de 22 personnes, dont 20 nouvellement recrutées, sera présente pour accueillir et conseiller les clients. Elles pourront notamment les accompagner dans leurs projets d'aménagement grâce au coin « Conseil Déco », présentant tous les styles de la marque, toutes les formes, couleurs et matières de canapés, les échantillons de textile, de tapis et de bois, avec teintes et nuances.

handicap. Comme l'intégralité de nos magasins italiens, le magasin de Milan est alimenté en électricité certifiée 100% d'origine renouvelable et équipé d'un éclairage LED pour réduire la consommation d'énergie.

Afin d'impulser et d'intégrer au mieux les enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux dans les pratiques professionnelles des collaborateurs, Maisons du Monde déploie depuis 2017 un réseau de référents RSE et Inclusion. Avec un référent dans chaque magasin, l'Italie en compte aujourd'hui 50, leur rôle est de mettre en place des actions concrètes de réduction de l'impact environnemental, d'encourager les bonnes pratiques et de sensibiliser l'équipe du magasin et les clients aux actions RSE.

À propos de Maisons du Monde

Maisons du Monde, une marque au positionnement unique et très apprécié dans toute l'Europe, est le leader européen de la maison inspirante et accessible. L'enseigne propose une gamme riche et constamment renouvelée de meubles et d'accessoires de décoration dans une multiplicité de styles. La créativité, l'inspiration et l'engagement sont les piliers de la marque. S'appuyant sur un modèle omnicanal hautement performant et un accès direct aux consommateurs, le Groupe réalise plus de 50 % de son chiffre d'affaires de manière digitale, à travers sa plateforme en ligne et ses ventes numériques en magasin, et exploite 350 magasins dans 9 pays européens.

Présente depuis 2007 en Italie, la marque réaffirme son positionnement sur ce marché grâce à cette 6ème adresse Milanaise, située en plein cœur du centre-ville, dans la grande rue commerçante de Corso Buenos Aires. L'Italie est un marché d'intérêt pour l'enseigne, puisqu'après la France c'est le pays où elle compte le plus de magasins, 50 répartis sur tout le territoire. En novembre 2021, Maisons du Monde a dévoilé sa raison d'être : « Inspirer