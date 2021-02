Maisons du Monde : Une nouvelle plateforme logistique pour Maisons du Monde à Heudebouville

NANTES, LE 18 FEVRIER 2021

Afin de soutenir sa croissance, MAISONS DU MONDE ouvrira un nouveau centre logistique de 69 000m² dans le nord-ouest de la France, avec une première phase « manuelle » prévue pour 2022 et une deuxième phase « automatisée » prévue pour 2023.

Dans ce cadre, fin décembre 2020, GEMFI a régularisé avec AMUNDI IMMOBILIER pour le compte des fonds qu'elle gère la vente en l'état futur d'achèvement (VEFA) de la nouvelle plateforme logistique louée à MAISONS DU MONDE via un bail en l'état futur d'achèvement (BEFA) d'une durée ferme de 12 ans.

Ce nouvel ensemble immobilier développera, sur un terrain de 25 hectares situé en façade d'autoroute A13 au sein de la ZAC

Écoparc 3 à Heudebouville (27) aménagé et vendu par la Communauté d'Agglomération Seine-Eure, une première phase de 69 000 m² de surface de plancher, composée d'une partie entrepôt de l'ordre de 67 000 m² et de bureaux et locaux sociaux de plus de 2 000 m².

L'immeuble intégrera un process mécanisé sur sa plus grande partie, en partenariat avec VIASTORE, avec une hauteur d'exploitation de 22 mètres, et permettra à terme, à la demande du locataire, une extension de l'ensemble de 32 000 m² SDP environ.

Pour MAISONS DU MONDE, il s'agit de la première opération logistique dans le « nord » de l'Hexagone, ses autres plateformes étant jusqu'alors implantées en région PACA (Saint-Martin-de-Crau, Fos, …)

Cette implantation sur l'« Axe Seine » est stratégique pour l'enseigne, lui permettant ainsi à la fois de sécuriser une nouvelle porte d'entrée de ses produits via Le Havre en complément de l'approvisionnement historique depuis Fos-sur-Mer, tout en se rapprochant des bassins de consommation de l'Ile-de-France et du nord de l'Europe, en fort développement.

Les travaux ont été initiés fin décembre 2020 pour une livraison prévisionnelle au cours du printemps 2022, et des mises à disposition anticipées nécessaires au démarrage de l'installation du process.

L'immeuble sera certifié selon le référentiel BREEAM® au niveau Excellent et accueillera à terme une centrale photovoltaïque sur partie de sa toiture.

Catherine Filoche, Secrétaire Général de Maisons du Monde a déclaré : « Nous sommes ravis d'avoir démarré ce projet stratégique pour Maisons du Monde, qui nous permettra de soutenir la croissance future de notre Groupe en France et à l'international. »

Laurent Horbette, Directeur Général de GEMFI et GICRAM ajoute : « Nous sommes très heureux d'initier la construction de ce très beau projet pour le compte de Maisons du Monde qui témoigne ainsi de sa fidélité, cette nouvelle plateforme étant la septième opération que nous réalisons ensemble. La vente en état futur d'achèvement régularisée avec Amundi Immobilier confirme pour sa part de la pertinence de l'axe Seine entre Le Havre et Paris comme destination logistique majeure, permettant à l'investisseur de pérenniser la valeur de ses actifs sur le long terme, notamment du fait de l'engagement locatif long et de la capacité d'extension du site. »

Marc Bertrand, Directeur Général d'Amundi Immobilier, déclare : « Nous sommes ravis d'acquérir en VEFA la nouvelle plateforme logistique, réalisée à Heudebouville en Normandie par GEMFI et louée à un locataire de renom Maisons du Monde dans le cadre d'un bail de long terme. Cette acquisition s'inscrit parfaitement dans la stratégie d'investissement Core/Core+ d'Amundi Immobilier.

La certification BREEAM niveau Excellent visée par ce développement ainsi que le projet de centrale photovoltaïque sur une partie de la toiture illustrent pleinement notre politique d'investissement ISR. »

Bernard Leroy, Président de la Communauté d'Agglomération Seine-Eure se réjouit : « L'Agglomération Seine-Eure est heureuse de pouvoir offrir à une belle entreprise française la possibilité de poursuivre son développement en France et en Europe, permettant la création de 250 nouveaux emplois sur le territoire. »

Le vendeur était conseillé par l'étude Duigou et l'étude Perrin et Ferré, le locataire par l'étude Duigou et par ECOR Ingénierie (AMO), et l'acquéreur par l'étude Allez & Associés, le cabinet De Pardieu Brocas Maffei, et Etyo (AMO).

La transaction a été réalisée par l'intermédiaire de CBRE.

