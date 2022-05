Maisons du Monde : abaissement des objectifs annuels

A l'occasion d'un point sur son activité, Maisons du Monde indique que l'incertitude qui entoure son contexte global, ainsi que la révision de son évaluation de la marge brute, l'ont conduit à revoir ses objectifs pour l'année.



Ainsi le distributeur d'articles de décoration et de mobilier pour la maison attend désormais des ventes en baisse moyenne à un chiffre pour l'ensemble de 2022, alors qu'il en espérait précédemment une hausse.



De même, Maisons du Monde ne table plus que sur une marge d'EBIT de 5% ou plus, alors qu'il l'anticipait auparavant autour de 9%, et prévoit un cash-flow libre entre 10 et 30 millions d'euros, et non plus entre 65 et 75 millions.



