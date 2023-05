Maisons du Monde : changements au sein de sa gouvernance

Maisons du Monde annonce des évolutions au sein de son Conseil d’administration, qui seront soumises au vote des actionnaires lors de l’Assemblée générale mixte du 29 juin prochain.Le Conseil d’administration réuni le 30 mai a décidé, sur recommandation du Comité des nominations et des rémunérations, de coopter Françoise Gri comme administratrice indépendante en remplacement de Thierry Falque-Pierrotin suite à la démission de son mandat d’administrateur et de Président du Conseil d’administration.



Par ailleurs, le Conseil d'administration a proposé la nomination de trois autres membres afin de compléter la gouvernance de Maisons du Monde : François-Melchior de Polignac, Directeur général de Maisons du Monde ; Adam Epstein, en qualité d'administrateur non indépendant.



Teleios Capital Partners, actionnaire de référence, désigne Sylvie Colin comme nouvelle représentante permanente en remplacement d'Adam Epstein tandis La société Majorelle Investments, également actionnaire de référence, désigne comme représentante permanente Anouck Duranteau-Loeper.



Enfin, le renouvellement des mandats de deux administrateurs, Laure Hauseux et Victor Herrero, dont les mandats arrivent à échéance à l'Assemblée générale du 29 juin 2023, sera également soumis au vote des actionnaires.