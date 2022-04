Maisons du Monde : déploie sa marketplace en Espagne

Communiqué de presse

Nantes, 20 avril 2022

Maisons du Monde, le leader européen de la maison désirable et durable, déploie sa marketplace en Espagne avec plus de 150 marques partenaires !

Depuis plus de 25 ans, Maisons du Monde innove sans cesse dans le secteur de la maison et de la décoration et propose à ses clients des univers du monde entier toujours plus inspirants. En 2022, la marque poursuit ses avancées en transformant son site web espagnol en une marketplace sélective, déployée par Mirakl, offrant ainsi plus de choix et d'inspirations à ses clients, en attente d'une proximité engagée.

Le site e-commerce de Maisons du Monde (https://www.maisonsdumonde. com/ES/es) s'ouvre ainsi à plus de 150 nouvelles marques. Locales, engagées ou Made in Spain : les marques proposées sur la marketplace sont soigneusement sélectionnées par une équipe d'experts Maisons du Monde, elles répondent toutes à des critères de style, de qualité et de responsabilité chers à l'enseigne. Grâce à la technologie marketplace de Mirakl, l'offre existante est ainsi enrichie de nouvelles catégories de produit comme le linge de lit, le linge de bain ou la literie, et vient compléter des catégories déjà existantes comme la décoration, le mobilier Outdoor ou l'art de la table. Les clients de Maisons du Monde pourront par exemple retrouver les marques Rosa Cadaqués (créations de bouquets de fleurs séchées), Modo Barcelona (ameublement de style méditerranéen fabriqué à la main en Espagne), Baby Bites (accessoires de seconde main destinés à l'univers bébés), ou Kilombo Home (artisans locaux expérimentés proposant des tapis et tissus de revêtements avec des matériaux de la meilleure qualité principalement Made in Spain) aux côtés de l'offre de produits Maisons du Monde.

Un projet au cœur de la stratégie digitale de Maisons du Monde : omnicanalité et proximité pour permettre à chacun de créer sa maison désirable et durable.

En un clic, l'accès immédiat à 20 000 articles présents sur la nouvelle marketplace espagnole ! Cette accélération digitale s'inscrit dans une vision

Rendez-vous sur : maisonsdumonde.com/ES/es/e/lanzamiento-marketplace

Infos clés groupe Maisons du Monde

8 628 COLLABORATEURS 18 000

357

magasins à travers l'Europe

France, Espagne, Allemagne, Italie, Luxembourg, Portugal,

Suisse, Belgique, Grande-Bretagne, Pays-Bas,Autriche

+de 7,5 millions de clients en Europe

qui reste résolument omnicanale pour le groupe. Maisons du Monde compte en effet parallèlement déployer dans les mois qui suivent sa marketplace dans les magasins présents en Espagne, accentuant ainsi la différenciation et l'unicité de son modèle, dans un univers concurrentiel de marketplaces « pure players ».

« Je suis très heureuse et particulièrement fière du lancement de notre marketplace, la première du genre en Espagne à se concentrer exclusivement sur le secteur du Home & Living. C'est une nouvelle expérience que nous sommes ravis de pouvoir proposer à nos clients espagnols. Elle répond à leurs aspirations d'accéder facilement et en toute confiance à une offre de qualité, responsable, locale et originale. C'est une étape importante et fondamentale dans notre volonté de nous affirmer comme la marque Lifestyle et Home living la plus désirable et la plus durable d'Europe. » déclare Carina Rousselle, Responsable Réseau Espagne et Portugal.

Développée en partenariat avec Mirakl, leader mondial des solutions logicielles de marketplaces , la marketplace de Maisons du Monde propose une expérience clients fluide et pertinente, grâce à la parfaite intégration des nouvelles références dans l'interface actuelle du site maisonsdumonde. com/ES et dans son parcours d'achat.

« Suite au succès de sa marketplace en France, Maison du Monde en ouvre la version espagnole de manière totalement naturelle grâce à l'appui de notre technologie. De plus, ce modèle permet à Maisons du Monde de renforcer sa collaboration avec des vendeurs locaux et de mettre en avant leur savoir-faire. Une décision qui résonne avec l'évolution des attentes des consommateurs espagnols de pouvoir consommer des produits artisanaux et responsables. » déclare Adrien Nussenbaum, cofondateur et co-CEO de Mirakl.

références meubles et déco

Maisons du Monde Hôtel & Suites à Nantes, Marseille et La Rochelle

95 000

produits sur la marketplace du groupe, lancée en France depuis 2020

Maisons du Monde Foundation, créée en 2015

Inspirer à chacun l'envie de s'ouvrir au monde pour créer ensemble des lieux de vie uniques, chaleureux et durables.