Maisons du Monde : des résultats 2022 en ligne avec les objectifs révisés

Maisons du Monde a communiqué ses résultats annuels, faisant ressortir un résultat net en repli à 35,4 millions d'euros, comparé à 79,1 millions d'euros en 2021. L'Ebitda de l'enseigne d'ameublement et de décoration accuse un recul de 19% sur la période, pour atteindre 227 millions d'euros contre 279 millions un an auparavant. Les ventes annuelles sont en baisse de 5,1% à 1,24 milliard d'euros.



Maisons du Monde a atteint ses objectifs annuels révisés. Ces derniers ont reflété l'environnement difficile dans lequel le Groupe a évolué en 2022, marqué par une inflation en forte hausse en Europe et une incertitude géopolitique qui ont pesé sur la confiance des consommateurs.



Le Cash-Flow libre est ressorti à 32 millions d'euros, contre 90 millions d'euros en 2021.



L'endettement brut du groupe a atteint 224 millions d'euros au 31 décembre 2022, globalement stable par rapport aux 222 millions d'euros enregistrés au 31 décembre 2021.



L'assemblée générale des actionnaires se tiendra le 29 juin 2023, date à laquelle les actionnaires seront appelés à approuver le paiement du dividende de 30 centimes d'euros par action au titre de l'exercice 2022, soit un taux de distribution de 37%, en ligne avec les objectifs de moyen terme (30 à 40%).



La date de détachement du coupon est le 5 juillet 2023 et celle du paiement le 7 juillet 2023.



Compte tenu des difficultés persistantes liées au contexte macroéconomique qui affectent la consommation, et d'une base de comparaison élevée, Maisons du Monde anticipe que le premier trimestre sera le point bas de l'année, avec une baisse des ventes à deux chiffres (" low double digit "). La base de comparaison deviendra plus favorable à compter de mai, et le sera davantage encore au cours du second semestre.





Maisons du Monde précisera ses objectifs pour 2023 au mois de mai.



Dans le contexte économique actuel, le management se concentre pleinement sur l'exécution de la feuille de route 2023. En conséquence, la guidance à moyen terme 2025 est suspendue à une meilleure visibilité.