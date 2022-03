Maisons du Monde : dividende record au titre de 2021

Maisons du Monde annonce proposer un dividende record de 55 centimes d'euros par action au titre de 2021, soit un ratio de distribution de 36% sur la base du BPA de 1,52 euro (hors cession de Modani) engrangé sur l'ensemble de l'année.



Le distributeur d'ameublement de décoration a réalisé un EBIT record à 124 millions d'euros, soit une marge de 9,5%, en haut de la fourchette des objectifs mis à jour, pour des ventes annuelles de 1,31 milliard d'euros, en hausse de 15,1% (+13,4% à périmètre comparable).



Pour 2022, il anticipe une croissance des ventes positive ('à préciser lorsque la visibilité sera meilleure'), une marge d'EBIT autour de 9% et un flux de trésorerie disponible entre 65 et 75 millions d'euros. Il confirme en outre ses objectifs pour 2025.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.