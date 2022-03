Maisons du Monde : la DG Julie Walbaum a vendu pour plus de 700.000 euros d'actions

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La directrice générale de Maisons du Monde, Julie Walbaum, a vendu pour plus de 700.000 euros d'actions du distributeur de meubles et d'articles de décoration entre les 17 et 21 mars derniers, selon trois déclarations transmises à l'Autorité des marchés financiers (AMF).

Les transactions réalisées par Julie Walbaum ont porté sur la vente d'un cumul de 40.000 actions, à un prix unitaire compris entre 18,03 et 18,12 euros, représentant un produit de cession total de 722.054 euros. Ces opérations interviennent après que Maisons du Monde a présenté au début mars des résultats 2021 et des perspectives pour cette année qualifiés de "solides" par les analystes.

Le mois dernier, Majorelle Investments, société détenue indirectement par Gabriel Naouri et le fonds d'investissement Apollo, a franchi en hausse le seuil de 15% du capital de Maisons du Monde après l'acquisition sur le marché de titres du distributeur spécialisé, dont elle possédait au 24 février 16,02% du capital et des droits de vote.

Majorelle Investments envisage de solliciter la nomination d'un ou plusieurs membres au conseil d'administration de Maisons du Monde et entend soutenir sa stratégie de transformation et de croissance, selon une déclaration d'intention formulée par ce véhicule auprès de l'AMF.

A la Bourse de Paris, l'action Maisons du Monde reflue de 1,5% mercredi, à 17,56 euros.

