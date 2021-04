Maisons du Monde : 2020 Universal Registration Document (French version)

Julie Walbaum, quels sont vos commentaires sur la performance du groupe en 2020 ?

Nous sommes très satisfaits de cette performance, qui démontre la résilience de notre modèle dans un contexte pandémique exceptionnel. Nos ventes annuelles se sont élevées à quasiment 1,2 milliard d'euros, soit un recul de seulement 3,5 % par rapport à 2019, malgré trois mois cumulés de fermeture de nos magasins. Ces chiffres sont en partie le fruit de l'accélération de nos ventes en ligne qui ont représenté un tiers des ventes totales en 2020. De façon plus remarquable encore, notre entreprise a renoué avec la croissance dès le second semestre, avec une hausse de près de 5 % par rapport à l'an dernier, démontrant l'exceptionnelle capacité de rebond de notre modèle.

Par ailleurs, une gestion disciplinée de nos coûts tout au long de l'année nous a permis de préserver en grande partie notre rentabilité, avec une marge d'EBITDA de 20,4 % en 2020, contre 21,1 % l'an dernier, soit un montant total de 241 millions d'euros. Notre génération de trésorerie disponible fut également solide, s'élevant à 54 millions d'euros sur l'année, grâce à la gestion renforcée de notre trésorerie.

En résumé, la performance commerciale et financière du Groupe fut très robuste en 2020.

Peter Child, quels sont les enjeux auxquels Maisons du Monde doit répondre en 2021 ?

L'année 2021 s'annonce encore complexe avec une visibilité limitée et des contraintes opérationnelles importantes, que ce soit pour les magasins ou la chaîne d'approvisionnement Asie-Europe. Mais j'ai pleinement confiance dans la capacité de Maisons du Monde à opérer avec performance et responsabilité dans cet environnement, comme elle a su le faire en 2020, grâce à la force de la marque, la fidélité de ses clients, la réactivité de ses équipes et à sa discipline financière tant au niveau des coûts que de la trésorerie.

Ainsi, compte tenu de la forte position de trésorerie de Maisons du Monde, je suis heureux d'annoncer que le Conseil d'administration a décidé de reprendre sa politique de dividende et de proposer à l'Assemblée générale des actionnaires du 4 juin 2021 un dividende de 0,30 euros par action pour 2020.

Je suis ainsi convaincu que Maisons du Monde va poursuivre en 2021 sa trajectoire de croissance rentable et responsable, créant de la valeur pour ses actionnaires, ses collaborateurs, ses clients et les communautés qui l'entourent.

Julie Walbaum, quelles sont vos perspectives et vos priorités opérationnelles pour 2021 ?

En 2021, nous allons continuer à investir dans notre offre et à développer notre marque, en affirmant son positionnement créatif, accessible et responsable. Nous poursuivrons le renforcement de notre modèle omnicanal, à travers l'accélération de nos ventes digitales et une intégration accrue de nos magasins et de notre site web ; cela se traduira notamment par le lancement de notre marketplace en magasin en France d'ici à début 2022 et son déploiement digital sur un second marché en 2022. Pour accompagner notre croissance, nous poursuivrons notre projet logistique avec l'ouverture de notre deuxième entrepôt dans le nord de la France, avec une première phase manuelle prévue pour 2022 et une deuxième phase automatisée fin 2023.

Par ailleurs, nous maintiendrons une discipline financière stricte, en vue de maîtriser nos coûts et optimiser notre allocation de trésorerie. Enfin, en tant qu'entreprise responsable, nous renforcerons nos engagements RSE, avec des avancées en matière de durabilité de l'offre et d'allongement de la durée de vie de nos produits.

Ces priorités sont pleinement cohérentes avec les orientations stratégiques déclinées dans notre plan 2020-2024, qui fera l'objet d'une mise à jour à l'automne 2021 pour tenir compte du contexte économique et pandémique que nous connaissons et de ses conséquences.

Dans un monde plus digital et plus responsable, où les lieux de vie se réinventent et s'enrichissent, Maisons du Monde est plus que jamais à même d'être une entreprise en phase avec son temps.