Maisons du Monde : ASSEMBLEE GENERALE 2021 DE MAISONS DU MONDE APPROBATION DE TOUTES LES RESOLUTIONS

COMMUNIQUÉ

ASSEMBLEE GENERALE 2021 DE MAISONS DU MONDE

APPROBATION DE TOUTES LES RESOLUTIONS

Nantes, 4 juin 2021

Maisons du Monde (Euronext Paris : MDM, Code ISIN : FR0013153541) annonce que son Assemblée Générale des actionnaires s’est réunie à Paris ce jour à huis clos, compte tenu du contexte sanitaire actuel.

Cette Assemblée s’est tenue sous la présidence de Peter Child, Président du Conseil d’administration et 78.034 % du capital social y était représenté.

L’Assemblée Générale a massivement approuvé l’ensemble des résolutions soumises au vote. Elle a notamment approuvé les comptes annuels et consolidés de l’exercice 2020, ainsi que le dividende proposé de 0,30 centimes d’euro par action en numéraire. La date de détachement du coupon de l’action sera le 05 juillet 2021 et sa mise en paiement interviendra le 07 juillet 2021.

Par ailleurs l’Assemblée a approuvé la nomination de Madame Cécile Cloarec en tant qu’administratrice.

La présentation faite lors de l’Assemblée Générale, les résultats détaillés des votes, ainsi que la retransmission de l’Assemblée Générale sont disponibles sur le site Internet corporate de Maisons du Monde à l’adresse : https://corporate.maisonsdumonde.com/fr/finance/ag.

Lors de l’Assemblée Générale, Monsieur Peter Child, dont le mandat de Président du Conseil arrivait à échéance, a annoncé que conformément à son souhait, le Comité des Nominations et Rémunérations avait recommandé l’élection de Monsieur Thierry Falque-Pierrotin comme futur Président du Conseil, et que les administrateurs, réunis ce matin avant l’Assemblée, avaient suivi cette recommandation.

Monsieur Thierry Falque-Pierrotin a ainsi été élu à l’unanimité Président du Conseil pour la durée restante de son mandat d’administrateur, et prendra ses fonctions le 30 juin prochain.

Peter Child, a déclaré : « Comme annoncé l’année dernière, j’avais accepté d’assumer les fonctions de Président pour une durée d’un an seulement. J’ai éprouvé beaucoup de plaisir et de fierté à présider le Conseil d’administration de cette belle société qu’est Maisons du Monde. Avec le sentiment du devoir accompli après une année inédite et particulièrement active au service de Maisons du Monde, je suis heureux d’annoncer que le Conseil réuni ce matin a élu, à l’unanimité, et conformément à mon souhait, Thierry Falque-Pierrotin comme Président. Thierry apporte depuis déjà un an sa solide connaissance du secteur de la distribution, son expertise fonctionnelle et sa vision stratégique. Je lui souhaite chaleureusement plein succès dans ses nouvelles attributions. »

Suite à cette élection, Thierry Falque-Pierrotin a commenté : « Je remercie le Conseil d’administration de Maisons du Monde de m’avoir élu à sa Présidence et en particulier Peter pour avoir dirigé brillamment les travaux du Conseil pendant cette année si particulière. Je continuerai à mettre toute mon expérience au service du Conseil, afin d’accompagner Julie Walbaum et son Comité exécutif dans le développement de l’entreprise. »

***

À propos de Maisons du Monde

Maisons du Monde est un créateur d’univers originaux dans le secteur de l’aménagement de la maison, offrant une gamme unique de meubles et d’objets de décoration à des prix abordables, déclinés en différents styles. Le Groupe développe ses activités grâce à une approche omnicanale intégrée et complémentaire, s’appuyant sur son réseau international de magasins, ses sites Internet et ses catalogues. Fondé en France en 1996, le Groupe a opéré une expansion rentable de ses activités à travers l’Europe depuis 2003. Les ventes du Groupe ont atteint 1 182 millions d’euros en 2020, et son EBITDA était de 241 millions d’euros. Au 31 décembre 2020, le Groupe exploitait un réseau de 369 magasins dans neuf pays – France, Allemagne, Belgique, Espagne, États-Unis, Italie, Luxembourg, Portugal et Suisse –, et a généré 47 % de ses ventes hors de France. Le Groupe a également réussi l’intégration d’une plateforme de e-commerce complète et complémentaire, dont les ventes ont progressé de plus de 30 % en moyenne par an de 2010 à 2020. Cette plateforme, enrichie par le lancement d’une marketplace en France en novembre 2020, a représenté 33% des ventes du Groupe en 2020 et est disponible dans les pays d’implantation des magasins, ainsi qu’en Autriche, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni.

corporate.maisonsdumonde.com



***

Contacts

Relations Investisseurs Relations Presse Christopher Welton – +33 7 85 70 71 41 Clémentine Prat – +33 6 08 61 81 12 cwelton@maisonsdumonde.com

cprat@maisonsdumonde.com







Pièce jointe