Maisons du Monde : INFORMATION RELATIVE A LA MISE À DISPOSITION DU DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020

Nantes - 22 avril 2021 - Maisons du Monde (Euronext Paris : MDM, Code ISIN : FR0013153541), annonce la publication de son Document d’Enregistrement Universel 2020.

Le Document d’Enregistrement Universel 2020 a été déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 22 avril 2021, sous le numéro D.21-0340.

Ce document, tenu gratuitement à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, est disponible sur le site internet de la Société en version française, à l’adresse suivante : https://corporate.maisonsdumonde.com/fr/finance/rapports-financiers, ainsi que sur le site de l’Autorité des Marché Financiers à l’adresse suivante : https://www.amf-france.org/.

La version anglaise sera disponible à partir du 27 avril 2021.

Le Document d’Enregistrement Universel 2020 comprend notamment

Le rapport financier annuel ;

Le rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise ;

La déclaration de performance extra-financière ;

Les rapports des Commissaires aux comptes et les informations relatives à leurs honoraires ;

Le descriptif du programme de rachat d’actions propres.





A propos de Maisons du Monde

Maisons du Monde est un créateur d’univers originaux dans le secteur de l’aménagement de la maison, offrant une gamme unique de meubles et d’objets de décoration à des prix abordables, déclinés en différents styles. Le Groupe développe ses activités grâce à une approche omnicanale intégrée et complémentaire, s’appuyant sur son réseau international de magasins, ses sites Internet et ses catalogues. Fondé en France en 1996, le Groupe a opéré une expansion rentable de ses activités à travers l’Europe depuis 2003. Les ventes du Groupe ont atteint 1 182 millions d’euros en 2020, et son EBITDA était de 241 millions d’euros. Au 31 décembre 2020, le Groupe exploitait un réseau de 369 magasins dans neuf pays – France, Allemagne, Belgique, Espagne, États-Unis, Italie, Luxembourg, Portugal et Suisse –, et a généré 47 % de ses ventes hors de France. Le Groupe a également réussi l’intégration d’une plateforme de e-commerce complète et complémentaire, dont les ventes ont progressé de plus de 30 % en moyenne par an de 2010 à 2020. Cette plateforme, enrichie par le lancement d’une marketplace en France en novembre 2020, a représenté 33% des ventes du Groupe en 2020 et est disponible dans les pays d’implantation des magasins, ainsi qu’en Autriche, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni.

www.corporate.maisonsdumonde.com



Contacts

Relations investisseurs Relations presse Christopher Welton – +33 7 85 70 71 41 Clémentine Prat – +33 2 51 79 54 08 cwelton@maisonsdumonde.com

cprat@maisonsdumonde.com



