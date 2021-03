Maisons du Monde : Information relative à la rémunération de la Directrice Générale

COMMUNIQUÉ

MAISONS DU MONDE

INFORMATION SUR LA RÉMUNERATION DE MADAME JULIE WALBAUM, DIRECTRICE GÉNÉRALE

Nantes, 29 mars 2021

Maisons du Monde (Euronext Paris : MDM, Code ISIN : FR0013153541), conformément au Code de gouvernement d'entreprise des sociétés cotées AFEP-MEDEF et des recommandations de l'Autorité des marchés financiers, publie les décisions prises par son Conseil d'administration le 25 mars 2021 concernant les éléments de rémunération de Madame Julie Walbaum, Directrice Générale.

Rémunération variable de Madame Julie Walbaum au titre de l'exercice 2020 payable en 2021

Le Conseil d'administration, sur recommandation du Comité des nominations et des rémunérations, a fixé la rémunération variable de Madame Julie Walbaum pour l'exercice 2020. Conformément à l'article L.22-10-34 II du Code de commerce, cette rémunération ne sera versée qu'après son approbation par l'Assemblée Générale du 4 juin 2021.

Il est rappelé que le Conseil avait fixé les modalités de cette rémunération variable dans sa séance du 10 mars 2020 à la veille du premier confinement en France et alors que Maisons du Monde avait déjà été directement affecté par la situation Italienne et mettait sur pied une politique ambitieuse pour faire face à la crise sanitaire et ses impacts attendus sur les activités.

Il avait fixé les modalités de la rémunération variable suivantes :

La rémunération variable annuelle a une valeur cible de 270 000 € correspondant à 60 % de la rémunération fixe brute annuelle. Ce montant peut être compris entre 0 et 150 % de la valeur cible au regard de la performance. Le plafond de la rémunération variable annuelle est de 90 % de la rémunération fixe annuelle. Le bénéfice de cette part variable est subordonné à la réalisation d'objectifs financiers et non financiers prédéterminés et structurés comme suit :

• Objectif financier sur les ventes Groupe : 20 % de la part variable cible ;

• Objectif financier sur l'EBIT Groupe : 50 % de la part variable cible ;

• Objectifs non financiers : 30 % de la part variable cible déterminée sur les objectifs détaillés suivants : o Gestion opérationnelle de la crise COVID-19 : Poids de l'objectif 10% Construire et mettre en œuvre un plan de prévention et de continuité des activités dans le monde (gouvernance de la gestion de crise, politique visant à protéger les salariés et les clients de l'enseigne, sécurisation des flux d'approvisionnement...). Définir un plan de relance de l'activité post covid-19 ; o Construction, mise en place, suivi et résultat du plan d'action volontariste (englobant l'ensemble de la structure de coûts du Groupe) visant à atténuer les impacts de la crise sanitaire sur la génération de trésorerie du Groupe : Poids de l'objectif 15% ; o Mise en œuvre et progression des indicateurs sur le plan de diversité et de parité au sein de l'entreprise : Poids de l'objectif : 5%.



Ces modalités de rémunération ont été approuvées par l'Assemblée générale des actionnaires du 12 juin 2020.

Chaque critère a été évalué de manière indépendante, par rapport à un objectif. Pour l'évaluation du taux d'atteinte de chaque critère, le Conseil d'administration, sur recommandation du Comité desnominations et des rémunérations, avait, en outre, déterminé des seuils de performance, une cible et un maximum. L'atteinte pour un critère du niveau de performance maximum donne lieu à 150% maximum du niveau cible sur ce critère.

Le Conseil d'administration, sur recommandations du Comité des nominations et des rémunérations, a donc évalué l'atteinte globale à 94 % de la performance cible, avec les taux d'atteinte par critère suivants :

% par objectif Taux d'atteinte de l'objectif % bonus Cible % de la rémunération fixe Objectifs financiers - Ventes du Groupe

- Ebit Groupe 20% 50% 100% 100% 20% 50% 12% 30% Objectifs non financiers - Gestion opérationnelle de la crise Covid-19

- Plan d'actions pour génération de trésorerie

- Mise en œuvre et progression des indicateurs Diversité et Parité au sein du Groupe 10% 15% 5% 75% 75% 100% 8% 11% 5% 5% 7% 3% Taux d'atteinte / rémunération variable Rémunération fixe de référence Rémunération variable cible : 60% de la rémunération fixe Rémunération variable à verser 450 000 270 000 94% 56% 253 000

La part variable pour l'année 2020 qui sera donc versée, après l'approbation des actionnaires lors de l'Assemblée Générale du 04 juin 2021, s'établit à un montant arrondi de 253 000 euros, soit 56 % de la rémunération fixe de référence pour la période.

Evaluation de la performance du plan d'actions gratuites de performance attribué en 2019 à la Directrice Générale

Le Conseil d'administration, sur recommandations du Comité des nominations et des rémunérations, a examiné l'atteinte des conditions de performance du plan d'actions gratuites de performance attribuées en 2019 à la Directrice Générale et dont les conditions de performance portaient sur les exercices 2019 et 2020.

Etant donné l'impact de la crise sanitaire et malgré la bonne performance du Groupe en 2020, les cibles du plan ne sont pas atteintes. Aucune des actions gratuites de performance qui avaient été attribuées à la Directrice Générale et qui devaient devenir disponibles en 2022 ne seront acquises.

A l'occasion du renouvellement de son mandat de Directrice Générale pour un nouveau terme de 3 ans, modifications de certains aspects de la politique de rémunération de Madame Julie Walbaum soumises à l'approbation des actionnaires

Le mandat de la Directrice Générale conclu en juin 2018 pour une durée de 3 ans arrivant à expiration au 30 Juin 2021, le Conseil d'administration, sur recommandation du Comité des nominations et des rémunérations, a décidé, d'une part, de renouveler ce mandat pour un nouveau terme de 3 ans à compter du 1er juillet 2021, et, d'autre part, d'actualiser les conditions de ce mandat, en soumettant ses nouvelles conditions au vote des actionnaires.

Ainsi, le Comité des nominations et des rémunérations a diligenté deux études sur la rémunération d'un rôle de Directeur Général.

La première, sectorielle, réalisée par le cabinet BORACAY, repose sur les rémunérations proposées par une douzaine de groupes cotés de l'industrie du retail et du digital en France et en Europe ayant des caractéristiques de chiffres d'affaires, capitalisation et effectifs se rapprochant de celles de Maisons du Monde.

Ce premier benchmark a été complété par une seconde étude de rémunération, réalisée par le cabinet KORN FERRY, sur la base des rémunérations proposées par une vingtaine de sociétés françaises du mid-cap.

Les résultats de ces deux études ont conduit à mettre en avant deux éléments :

- En premier lieu, le décalage significatif entre le niveau de rémunération qui avait été proposé à la Directrice Générale et ceux observés sur le marché, et

- En second lieu, le besoin de revoir la structure de rémunération en augmentant le poids relatif de la rémunération variable et de l'intéressement long terme.

Après examen, le Conseil, sur recommandation des Comité des nominations et rémunérations, et en conformité avec le Code Afep Medef, a confirmé la pertinence et la nécessité d'une telle modification de la rémunération de la Directrice Générale, et ce pour les motifs spécifiques suivants :

- Le dispositif actuel avait été fixé en 2018, à l'occasion de la première nomination de Madame Julie Walbaum comme Directrice Générale du Groupe, alors que celle-ci était membre du Comité exécutif de la Société. A l'expiration de son premier mandat social, et à l'occasion du renouvellement de ce mandat pour un nouveau terme de 3 ans, il est apparu effectivement pertinent de réexaminer l'ensemble du dispositif de rémunération de la Directrice Générale

- Les évolutions proposées de la rémunération de la Directrice Générale reconnaissent d'une part, la forte croissance du Groupe et son internationalisation depuis sa prise de fonction, et d'autre part, la montée des enjeux opérationnels et stratégiques dans un contexte de plus grande volatilité macro-économique et de concurrence sectorielle accrue. En particulier, ces évolutions tiennent compte de la spécificité de Maisons du Monde, liée à son modèle omnicanal unique, se traduisant récemment par la mise en place d'une marketplace.

Structure du dispositif de rémunération :

La rémunération globale cible serait désormais composée de trois parts d'importance similaire : une rémunération fixe, une rémunération variable annuelle cible et un intéressement à long terme constitué sous forme d'actions gratuites de performance (la partie de cette rémunération globale soumise à performance représentant désormais près de 70 % de l'ensemble).

Rémunération fixe et variable annuelle :

En ligne avec les résultats des études de rémunération, le Conseil d'administration, sur recommandations du Comité des nominations et des rémunérations, a décidé de proposer une augmentation de la rémunération fixe de la Directrice Générale de 450 000 € à 500 000 € (+11%).

Il a aussi été proposé de faire évoluer la rémunération variable cible de 60% à 100 % de la rémunération fixe permettant d'augmenter le poids de cette part variable dans la rémunération globale cible.

La rémunération variable maximum en cas de surperformance est ramenée à 125% de la cible (versus 150% auparavant).

Ces ajustements auraient ainsi pour conséquence de positionner la rémunération fixe et variable cible à un montant s'approchant de la médiane du marché (pour des entreprises de taille et avec des enjeux similaires).

Pour 2021, le Conseil d'administration, sur recommandations du Comité des nominations et des rémunérations, a également décidé́ d'augmenter le poids des objectifs financiers dans la rémunération variable de la Directrice Générale (passant de 70% à 90%).

Il a par ailleurs intégré un nouvel objectif de Free Cash Flow à la rémunération variable annuelle, afin de mieux prendre en compte les priorités du Groupe et de ses actionnaires pour les années à venir.

Le bénéfice de la rémunération variable annuelle sera ainsi subordonné à la réalisation d'objectifs financiers et non financiers.

Chaque critère est évalué de manière indépendante, par rapport à̀ un objectif fixé par le Conseil. Pour l'évaluation du taux d'atteinte de chaque critère, le Conseil d'administration, sur recommandation du

Comité des nominations et des rémunérations, a, en outre, déterminé des seuils de performance, une cible et un plafond. Le seuil, pour les objectifs financiers, correspond au paiement de 75% du montant cible ; la cible correspond à 100%, et les plafonds sont définis comme suit :

• Objectifs financiers : o Sur les ventes Groupe : 30 % de la part variable cible ; pouvant aller jusqu'à 125% en cas de surperformance o Sur l'EBIT Groupe : 30 % de la part variable cible ; pouvant aller jusqu'à 150% en cas de surperformance o Sur le Free Cash Flow Groupe : 30 % de la part variable cible capé à 100% ;

• Objectifs non financiers : o Part de l'offre responsable dans l'offre de Maisons du Monde : 10 % de la part variable Groupe pouvant aller jusqu'à 125% en cas de surperformance



Ces objectifs, préétablis et définis de manière précise, ainsi que le niveau attendu de réalisation des critères non financiers ne sont pas rendus publics pour des raisons de confidentialité́ mais correspondent au budget validé par le Conseil et sont en cohérence avec les communications au marché.