Maisons du Monde : Ouverture Santander, Espagne

Communiqué de presse

Nantes, 25 février 2021

Ouverture d'un nouveau magasin Maisons du Monde à Santander, Espagne

Vendredi 26 février 2021

26

Parque Bahía Real - Calle Enrique Gran

39600, Maliaño, Cantabria

Le vendredi 26 février, Maisons du Monde ouvre un nouveau magasin au cœur du parc commercial de Santander. Dans ce nouvel espace de 1100m², les clients pourront découvrir tous les univers liés à l'aménagement de la maison.

Une offre pour tous les styles… et toutes les envies Mobilier, déco, luminaires, textile ou arts de la table seront à retrouver dans des ambiances soignées. Ici pas de diktats, les meubles et les accessoires de décoration ne s'attachent pas à un style mais bien à tous les styles afin de refléter la personnalité, les émotions et les goûts de chacun. Un cadeau à faire, une idée bien précise, un coup de cœur ou même une commande à passer, Maisons du Monde pourra répondre à toutes les envies déco.

À Santander, une équipe de 16 personnes au service des clients

Une équipe de 16 personnes nouvellement recrutées sera présente pour accueillir et conseiller les clients. Elles pourront notamment les accompagner dans leurs projets d'aménagementgrâce au coin « Conseil Déco », présentant tous les styles de la marque, toutes les formes, couleurs et matières de canapés, les échantillons de textile, de tapis et de bois, avec teintes et nuances.

Clients et fans de déco pourront prendre une grande inspiration à Santander à partir du 26 février, et découvrir les nouvelles collections Printemps-Été et Outdoor 2021 de la marque.

Un point de vente responsable

Agir en commerçant responsable est un engagement fort de Maisons du Monde. C'est pourquoi l'enseigne actionne plusieurs leviers : tri des déchets, réduction de la consommation d'énergie pour diminuer son impact environnemental et accessibilité des magasins aux personnes en situation de handicap. Comme 97% des magasins du Groupe, le magasin de Santander est alimenté en électricité certifiée 100% d'origine renouvelable et équipé d'un éclairage LED pour réduire la consommation d'énergie.

presse@maisonsdumonde.com maisonsdumonde.com