COMMUNIQUÉ DE PRESSE

MAISONS DU MONDE ANNONCE LA NOMINATION

DE SON NOUVEAU DIRECTEUR FINANCIER

Nantes, le 31 mars 2021

Maisons du Monde annonce ce jour la nomination de Régis Massuyeau comme Directeur Administratif et Financier du Groupe. Il prendra ses fonctions à compter du 30 avril 2021 et rejoindra le Comité exécutif de l'entreprise.

Régis apportera à Maisons du Monde sa solide expérience de la fonction Finance au service de la stratégie, des opérations et des organisations, acquise au sein de grands groupes internationaux dans le secteur des produits de grande consommation.

Depuis 2018, Régis Massuyeau était Directeur du contrôle de gestion et du pilotage de la performance et membre du Comité exécutif finance du groupe Danone, entreprise qu'il avait rejointe en 2008. Régis a exercé plusieurs fonctions financières au sein de ce groupe, notamment Directeur financier de la division produits laitiers au Royaume-Uni de 2011 à 2013, puis de Directeur financier de la zone Afrique de 2017 à 2018. Régis fut également Directeur des relations investisseurs du groupe Danone de 2013

2017. Régis a commencé sa carrière chez Coca Cola Enterprise en 1997 où il a occupé plusieurs postes de gestion, d'audit et de finance, entre Paris et Londres.

Régis Massuyeau succèdera à Eric Bosmans, qui quittera l'entreprise pour poursuivre de nouveaux projets, après avoir contribué au renforcement de la fonction Finance de Maisons du Monde. Une passation sera organisée entre Régis et Eric entre le 6 et le 30 avril prochain.

Julie Walbaum, Directrice Générale de Maisons du Monde, a déclaré : « Avec l'ensemble du Comité exécutif, je tiens à remercier Eric pour son investissement et sa contribution au développement de Maisons du Monde au cours de ces deux dernières années. Je lui souhaite une pleine réussite dans ses futurs projets. Je me réjouis d'accueillir Régis au sein de l'entreprise et du Comité exécutif. Son expérience des grands groupes internationaux et sa connaissance approfondie des marchés financiers seront de solides atouts pour accompagner la croissance de Maisons du Monde. »

Biographie :

Diplômé d'Audencia à Nantes et titulaire du DECF, Régis Massuyeau démarre son parcours en 1997 au sein de la Direction financière de Coca Cola Entreprise où il occupe plusieurs postes de contrôle de gestion et d'audit interne en France avant de rejoindre en 2003 la Direction financière Europe à Londres pour porter les projets stratégiques de la Finance puis prendre en charge le contrôle de gestion opérations et supply chain Europe. Régis a ensuite rejoint Danone en 2008 en tant que Directeur du Financial Planning et Analysis de la division produits laitiers en France avant de prendre en 2011 la Direction financière de cette division pour le Royaume-Uni. En 2013, il rejoint la Direction financière du Groupe en tant que Directeur des relations investisseurs, fonction qu'il occupe pendant 4 ans avant d'être nommé en 2017 Directeur financier de la zone Afrique. Régis était depuis 2018, Directeur du contrôle de gestion et du pilotage de la performance du Groupe Danone et membre du Comité exécutif finance. Régis Massuyeau est également Administrateur de l'Association nationale des directeurs financiers et de contrôle de gestion.

