COMMUNIQUE DE PRESSE

Maisons du Monde poursuit son engagement

pour réduire ses consommations d’énergie

Dans le contexte actuel de crise énergétique et dans la lignée de ses engagements Good is beautiful pour réduire son empreinte environnementale, Maisons du Monde participe à l’effort collectif de réduction des consommations d’énergie.

Déjà engagé dans un programme de réduction des consommations d’énergie ayant permis de réduire de plus de 20% les consommations d’énergie de ses sites (kWh/m²), le Groupe renforce ses actions pour l’hiver 2022. Depuis le 15 octobre, un plan d’économie d’énergie préventif a été mis en place au sein des magasins et des sièges sociaux du groupe. Des actions concrètes indispensables permettant à chacun d’agir à son niveau



Limitation de la température de chauffage à 18°C dans les surfaces de vente et à 20°C dans les bureaux et locaux sociaux ;

Réduction de l’éclairage des enseignes et vitrines, extinction de l’ensemble des enseignes à l’heure de la fermeture du dernier magasin ;



Fermeture des portes des magasins et activation du mode hiver pour les portes automatiques.

Signataire de la charte EcoWatt portée par RTE, le Groupe a identifié des actions supplémentaires pouvant être activées au cas par cas en fonction des tensions sur le réseau électrique.

Un programme intégré dans la démarche Good is beautiful de Maisons du Monde

A travers son mouvement Good is beautiful, Maisons du Monde s’est notamment engagé à réduire de 25% l’intensité carbone de ses activités entre 2018 et 2025. Ce plan d’économies d’énergie s’inscrit dans la continuité des actions déjà mises en place. Un plan de relamping déployé en 2020 et 2021 a ainsi permis d’atteindre 90% des magasins équipés en éclairage LED. Le réseau de magasins français est également certifié ISO 50 001 et les consommations d’énergie sont pilotées par un ambassadeur Good is beautiful dédié dans chaque magasin en Europe. Ces actions déployées depuis 2016 ont permis au Groupe de réduire ses consommations moyennes de plus de 20% entre 2016 et 2021.

De plus, 98% des magasins du Groupe sont alimentés en électricité d’origine renouvelable par des contrats d’achat d’électricité verte.

« Pour faire face aux enjeux de la crise énergétique, Maisons du Monde renforce son engagement par des actions concrètes à tous les niveaux de l’entreprise. Nous nous efforçons ainsi de faire preuve d’exemplarité dans le contexte actuel, en cohérence avec notre ambition de devenir la marque maison la plus désirable et durable d’Europe» détaille Julie Walbaum, Directrice Générale de Maisons du Monde.

À propos de Maisons du Monde

Maisons du Monde est le leader européen de la Maison inspirante et accessible. Une marque d’ouverture et d’échange qui fédère ses 7,5 millions de clients autour des lifestyles désirables et durables. Des univers Maison multi-styles que l’on retrouve dans les collections constamment renouvelées du meuble à la décoration. Optimisme, créativité, engagement et proximité sont au cœur des valeurs de la marque, qui s’appuie sur un modèle omnicanal hautement performant. Digitalisation, ventes numériques, conseils clients, rien n’arrête la love brand et sa Raison d’Être : « Inspirer à chacun l’envie de s’ouvrir au monde, pour créer ensemble des lieux de vie uniques, chaleureux et durables. ». En 2022, Maisons du Monde a lancé son mouvement de marque Good is Beautiful afin d’ancrer définitivement le développement durable dans sa stratégie. Un mouvement qui se déploie autour de 5 engagements. Pour que le beau ne vive plus sans le bon.

Contacts

Relations presse : Pierre Barbe - presse@maisonsdumonde.com

Relations investisseurs : Carole Alexandre - investor.relations@maisonsdumonde.com

maisonsdumonde.com corporate.maisonsdumonde.com

Pièce jointe