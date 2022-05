Maisons du Monde : premier trimestre conforme aux prévisions

Maisons du Monde a fait état mercredi de performances trimestrielles 'conformes aux prévisions', ce qui permettait à son titre de légèrement progresser dans les premières transactions à la Bourse de Paris.



Le spécialiste des articles de décoration et du mobilier pour la maison dit avoir généré des ventes de 313 millions d'euros sur les trois premiers mois de l'année, un chiffre globalement stable en glissement annuel (-1,3%).



A périmètre comparable, les ventes ressortent en repli de 4%, mais le groupe rappelle qu'il avait bénéficié au premier trimestre 2021 d'un niveau d'activité 'exceptionnellement élevé'.



Le distributeur explique avoir tiré parti de l'efficacité de sa chaîne d'approvisionnement, qui lui a permis d'expédier un nombre de commandes client supérieur aux prévisions, une performance qui a compensé une demande 'moins dynamique qu'attendu' en deuxième partie de trimestre.



Avec l'allègement des mesures sanitaires, ses ventes en ligne ont, elles, diminué de 13,2% en glissement annuel pour ressortir à 104 millions d'euros.



Le groupe français - qui évoque une 'performance supérieure au niveau d'avant la pandémie sur tous les plans' - a confirmé ses objectifs pour l'exercice 2022.



Sauf nouvelle dégradation de la conjoncture macroéconomique et des conditions d'approvisionnement, il prévoit toujours une croissance positive de ses ventes cette année, accompagnée d'une marge opérationnelle (Ebit) autour de 9%.



Suite à ces annonces, le titre progressait de 1,1% mercredi matin à la Bourse de Paris, dans un marché très légèrement baissier (-0,2%).



