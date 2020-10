Maisons du Monde : prévoit un faible recul de son activité en 2020 après un rebond au T3

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe Maisons du Monde a annoncé mardi qu'il anticipait des ventes en baisse de quelques points de pourcentage en 2020 à condition que la grande majorité de ses magasins européens restent ouverts jusqu'à la fin de l'année.

En termes de développement du réseau de magasins, Maisons du Monde prévoit environ sept à huit fermetures nettes de magasins pour l'ensemble de cette année, contre 10 fermetures nettes pendant les neuf premiers mois de 2020.

Le groupe d'ameublement et de décoration a présenté ces projections alors que ses ventes ont rebondi au troisième trimestre, après un premier semestre marqué par la crise sanitaire.

Au trimestre dernier, le chiffre d'affaires du groupe s'est établi à 321 millions d'euros, contre 283,7 millions d'euros pour la période correspondante de 2019, soit une hausse de 13,3% en données publiées et de 9,8% à périmètre constant.

Selon un consensus réalisé par Factset, les analystes tablaient en moyenne sur un chiffre d'affaires de 308 millions d'euros, représentant une croissance organique de 11,7%.

Sur la période, les ventes de l'enseigne Maisons du Monde ont augmenté de 13,8%, à 309 millions d'euros, enregistrant une croissance de 10,6% à périmètre comparable. Les ventes de Modani, l'enseigne américaine qu'a rachetée le groupe en 2018, ont dans le même temps reculé de 1,1%, à 11,7 millions d'euros.

Rhinov, jeune pousse bordelaise spécialiste du conseil en décoration d'intérieur, a pour sa part réalisé des ventes de 0,8 million d'euros, en hausse de 32% par rapport à l'année précédente.

Les ventes en ligne ont augmenté de 24,4% pour atteindre 91 millions d'euros, représentant 28% des ventes totales du groupe.

Au 30 septembre 2020, Maisons du Monde exploitait 366 magasins, un niveau stable par rapport à la fin juin 2020.

"L'environnement dans lequel nous opérons reste incertain au regard de l'évolution de la pandémie", a souligné Julie Walbaum, la directrice générale du groupe.

"Dans ce contexte, nous abordons l'importante période des fêtes de fin d'année pleinement concentrés sur nos grandes priorités commerciales et stratégiques: continuer à offrir à nos clients une expérience omnicanale sûre et de qualité, reconstituer nos stocks et faire avancer nos projets stratégiques, notamment le lancement de notre marketplace sélective et le développement de notre deuxième entrepôt", a ajouté la responsable.

