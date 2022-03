Maisons du Monde proposera un dividende record au titre de son robuste cru 2021

(Actualisation: commentaire d'un analyste, réaction en Bourse)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le distributeur de meubles et d'articles de décoration Maisons du Monde a annoncé jeudi qu'il verserait cette année un dividende record au titre de l'exercice 2021, au cours duquel ses résultats ont nettement rebondi.

En réaction, l'action Maisons du Monde progressait de 4,4% en début de matinée, à 18,97 euros.

"Malgré un environnement complexe, nos résultats financiers ont été en haut de fourchette de nos prévisions en termes de ventes, de rentabilité et de génération de trésorerie, ce qui nous permet de proposer à nos actionnaires un dividende record de 55 centimes d'euros par action", a indiqué Julie Walbaum, la directrice générale de Maisons du Monde, citée dans un communiqué.

L'année dernière, l'excédent brut d'exploitation (Ebitda) de la société basée près de Nantes est ressorti en hausse de 17,2%, à 279,2 millions d'euros. Sur la période, l'Ebit du distributeur spécialisé, correspondant à l'Ebitda après prise en compte des dotations aux amortissements, provisions, et dépréciations, a bondi de 38,6%, à 123,8 millions d'euros. De 7,9% en 2020, la marge d'Ebit a augmenté à 9,5% en 2021. Les dirigeants anticipaient pour l'exercice 2021 une marge d'Ebit comprise entre 9% et 9,5%.

Fin janvier, Maisons du Monde avait annoncé avoir dépassé sa prévision de revenus pour 2021. Au cours du dernier exercice, le groupe a vu ses ventes progresser de 15,1% sur un an, à 1,31 milliard d'euros, en excluant l'enseigne américaine Modani dont le groupe s'est désengagé à l'automne. A périmètre comparable, la croissance des ventes a atteint 13,1% sur l'ensemble de 2021.

En octobre, Maisons du Monde avait indiqué viser une croissance de ses ventes "modérée à deux chiffres".

L'an passé, Maisons du Monde a réalisé un flux de trésorerie disponible de 89,8 millions d'euros, contre 53 millions d'euros un an plus tôt. Comme anticipé par les dirigeants, cet indicateur a "substantiellement" progressé en un an.

Les résultats dévoilés par Maisons du Monde ont dépassé les attentes des analystes. Les intermédiaires financiers membres du consensus FactSet prévoyaient un Ebit de 121 millions d'euros, représentant 9,3% des ventes, et un flux de trésorerie disponible de 80 millions d'euros pour l'exercice écoulé.

Fort de ces robustes performances, le conseil d'administration de Maisons du Monde compte proposer à ses actionnaires le versement d'un dividende record de 0,55 euro par action au titre de l'exercice 2021. Cette proposition sera soumise au vote lors de l'assemblée générale du 31 mai 2022.

Concernant ses perspectives, les dirigeants prévoient pour 2022 une marge d'Ebit "autour de 9%" ainsi qu'un flux de trésorerie disponible compris entre 65 et 75 millions d'euros. Maisons du Monde s'attend à ce que ses ventes progressent cette année, mais le groupe ne précisera son objectif de croissance que lorsqu'il disposera d'une meilleure visibilité.

Bien que "prudentes", ces perspectives sont "cohérentes avec les attentes", souligne Oddo BHF. L'intermédiaire financier réitère jeudi sa recommandation à "neutre" sur la valeur, en rappelant son caractère spéculatif. Le fonds d'investissement Teleios détient 21% du capital de Maisons du Monde, tandis que la société Majorelle, détenue indirectement par Gabriel Naouri et le fonds Apollo, détient 16% des parts.

