Maisons du Monde affiche un chiffre d'affaires en recul de 9,3% à près de 1,13 milliard d'euros au titre de l'année 2023, dont des ventes en diminution de 7,9% à 329,6 millions sur le seul quatrième trimestre, dans un environnement toujours difficile.



'Au quatrième trimestre, la consommation discrétionnaire est restée atone dans toute l'Europe, dans un contexte d'inflation fluctuante et de confiance des consommateurs en berne', précise l'enseigne d'ameublement.



Le groupe a renforcé l'exécution de son Plan 3C (Clients, Coûts et Cash) en mettant l'accent sur l'expérience client omnicanale, et a poursuivi sa gestion proactive du portefeuille de magasins avec quatre fermetures nettes et deux transferts vers l'affiliation.



