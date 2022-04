Maisons du Monde : un concert d'actionnaires franchit les 20%

Le concert composé de Gabriel Naouri et des sociétés MiCasa SAS et Casa Holdings a déclaré à l'AMF avoir franchi indirectement en hausse, le 19 avril 2022, les seuils de 20% du capital et des droits de vote de la société Maisons du Monde et détenir indirectement, par l'intermédiaire de la société Majorelle Investments, 20,34% du capital et des droits de vote de cette société.



Le franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions Maisons du Monde sur le marché.



