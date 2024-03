Maisons du Monde : vise un cash flow libre cumulé supérieur à 100 millions d'euros en 3 ans

Le 12 mars 2024 à 09:05

Le résultat net 2023 de Maisons du Monde s’est élevé à 8,8 millions d’euros contre 34,2 millions d’euros en 2022. L’Ebit du distributeur de meubles et d'objets de décoration a chuté de 33,1% à 45,8 millions d’euros, faisant ressortir une marge de 4,1% contre 5,5% en 2022. Maisons du Monde a été confronté à une chute de 9,3% de ses ventes à 1,125 milliard d’euros. Le cash flow libre disponible est ressorti à 27,4 millions d'euros contre 32,3 millions d'euros en décembre 2022.



A fin décembre 2023, le réseau de magasins atteignait 340 magasins en propre, suite à 18 fermetures nettes dont 5 transferts de magasins vers des affiliés, comme prévu.



Le taux de distribution de 30% est conforme à l'objectif annoncé en octobre, soit un dividende de 0,06 euro par action, qui sera soumis à l'assemblée générale du 21 juin 2024. La date de détachement du dividende est fixée au 3 juillet 2024, avec un paiement le 6 juillet 2024.



S'agissant de sa trajectoire financière sur la période 2024-2026, Maisons du Monde considère 2024 comme "une année clé pour transformer le modèle commercial et poser les bases de la croissance". Le groupe anticipe un retour progressif à la croissance du chiffre d'affaires en 2025-2026 et cible un cash flow libre cumulé supérieur à 100 millions d'euros en 3 ans.



Pour sécuriser la génération de cash flow libre, Maisons du Monde se concentrera notamment sur la réalisation de 85 millions d'euros d'économies brutes en 3 ans. Il souhaite aussi réduire son intensité capitalistique. Maisons du Monde prévoit ainsi de 40 à 50 fermetures-transferts de magasins et environ 30% du réseau en affiliation-franchise d'ici 2026.



Enfin, le groupe maintiendra son ratio de distribution de dividende entre 30% et 40% au cours de la période de trois ans.