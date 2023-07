Majesco a annoncé l'amélioration de ses solutions analytiques et l'accélération de leur mise en œuvre grâce aux capacités d'intégration de données de Qlikacos. Majesco s'appuiera sur les capacités de réplication de Qlik Data Integration pour permettre à Majesco de répliquer automatiquement toutes les données de Majesco Intelligent Core pour les solutions P&C et L&AH, Digital et Distribution Management, y compris les extensions et les personnalisations, en temps quasi-réel. Cela améliorera l'accès aux données via une architecture de données moderne pour tous les clients de Majesco Cloud, en éliminant la plupart des coûts de mise en œuvre, des retards et des risques.

Les solutions analytiques de Majesco permettent aux assureurs de visualiser et de créer des rapports et des tableaux de bord dans le cadre d'une expérience utilisateur intégrée, mettant à leur disposition des informations commerciales tout en leur offrant un accès complet à leurs données pour soutenir des objectifs analytiques plus larges. Majesco dispose d'une base de données contributive de contrôle des pertes et de données de système de base utilisées avec un ensemble croissant de modèles AI/ML qui aident les clients à obtenir et à agir rapidement sur les informations. Qlik Data Integration offre une solution simple, efficace et évolutive pour la réplication, la synchronisation et l'intégration des données à travers différentes sources de données, y compris les bases de données, les entrepôts de données, les systèmes basés sur le cloud, et plus encore.

Il offre une gamme de fonctionnalités pour soutenir la réplication et l'intégration des données, y compris la réplication des données en temps quasi réel, le mouvement des données à haute performance, la transformation des données et les contrôles de qualité des données.