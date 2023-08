Majesco est un fournisseur de logiciels d'assurance, de conseils et de services pour l'industrie de l'assurance. La société exerce ses activités par le biais du segment des fournisseurs de solutions logicielles pour l'industrie de l'assurance. La société propose des solutions logicielles d'assurance aux fournisseurs d'assurance IARD ou d'assurance générale (P&C), d'assurance vie, de rentes (L&A) et de régimes de retraite et d'assurance collective ou d'avantages sociaux, leur permettant de gérer les fonctions de gestion des polices, de gestion des sinistres et de facturation. En outre, la société propose une gamme d'autres solutions technologiques pour la gestion de la distribution, le numérique, les données et le cloud qui permettent aux entreprises d'automatiser les processus commerciaux de la chaîne de valeur de l'assurance de bout en bout et de se conformer aux politiques et réglementations dans l'ensemble de leurs organisations. L'offre de la société consiste en des solutions logicielles pour tous les secteurs d'activité de l'industrie de l'assurance ; des services, y compris la livraison de projets et la mise en œuvre de ses solutions, ainsi que des conseils et des services.

Secteur Logiciels