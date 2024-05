Majestic Gold Corp. est une société minière basée au Canada. La société est engagée dans l'exploration, le développement et l'extraction de ressources minérales. La mine d'or Songjiagou de la société couvre environ 75,04 kilomètres carrés à Muping, Yantai, province de Shandong, Chine. Elle possède quatre concessions distinctes, à savoir E36/918, E37/1334, E63/2110 (Kumarl) et E77/2817 (Moorine). Ces concessions sont situées en Australie occidentale, une région au potentiel démontré pour la découverte de minéralisations d'oxyde de lithium. La concession E36/918 a été accordée et consiste en deux blocs situés à 150 kilomètres (km) au nord de Leonora, à environ 50 km au nord de Leinster, le long du côté est de la vallée de Kathleen. La concession E37/1334 comprend six blocs situés à l'ouest de la commune de Leonora, à 200 km au nord de Kalgoorlie et à 700 km au nord-est de Perth, dans la région des champs aurifères. La concession E63/2110 (Kumarl) a été accordée et comprend 10 blocs situés à 250 km au sud de Kalgoorlie.

Secteur Or