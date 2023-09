Major Drilling Group International Inc. est une société canadienne de services de forage qui dessert principalement l'industrie minière. Elle propose une gamme complète de services de forage, notamment le carottage de surface et souterrain, le forage directionnel, le forage à circulation inverse, le forage sonique, le forage géotechnique, le forage environnemental, le forage de puits d'eau, le forage de méthane de houille, le forage de gaz à faible profondeur, le forage souterrain à percussion/à long terme, le forage de surface et le dynamitage, ainsi qu'une variété de services d'exploitation minière. Elle dispose d'opérations sur le terrain et de bureaux au Canada, aux États-Unis, au Mexique, en Amérique du Sud, en Asie, en Afrique et en Australie. La société a deux catégories de clients : les petites sociétés d'exploration et un portefeuille diversifié de grandes sociétés et de sociétés intermédiaires, pour lesquelles elle fournit des services de forage d'exploration sur site vierge et/ou de forage dans des mines en exploitation. La société a investi dans une flotte de foreuses souterraines mobiles numérisées qui permettent de moins dépendre des ressources des clients, ainsi que d'accroître la capacité d'automatisation et la polyvalence.