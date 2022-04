Majorel Luxembourg S A : Amélie Saïdi

Les métiers de la relation client je les pratique depuis plus de 15 ans, le temps d'en découvrir les moindres détails, d'en comprendre les rouages… et j'en ai gravi plusieurs échelons : d'abord conseillère client puis responsable qualité formation, j'ai acquis la conviction que la formation et les dispositifs d'amélioration continue sont le nerf de la guerre pour offrir des programmes relationnels de qualité et satisfaire les consommateurs. Curieuse d'apprendre, je pense que rien n'est impossible si l'on s'en donne les moyens ! Aujourd'hui, en tant que Data Protection Officer (DPO) je mets en place les actions relatives au règlement général sur la protection des données (RGPD). Une mission qui m'offre un panorama incomparable de l'ensemble des possibilités de mise en application du règlement... et me permet de conserver le décalage nécessaire à l'introspection. Une richesse que j'entends partager avec vous sur ce blog. Complexe et aride le RGPD ? Peut-être, mais pour me dépayser je cultive les moments simples, les bonnes tables avec les amis et la course à pied qui me permet de repousser toujours plus mes limites.