Majorel Luxembourg S A : Majorel et Orange finalistes des CX Awards 2022 avec un dispositif innovant de sécurisation de la donnée client

Le jury des CX Awards 2022 a retenu, dans la catégorie data et personnalisation, le projet de Majorel co-construit avec Orange, portant sur la sécurisation de la donnée client. Ce projet répond à la croissance des activités de vente à distance de l'opérateur et à la nécessité de prévenir les risques opérationnels (écart de procédure, tentative de fraude…) à l'occasion de chaque interaction.

Il mobilise des équipes dédiées chargées des contrôles internes, ainsi que de puissants outils informatiques d'analyse automatique de la donnée et de supervision des traitements. « L'automatisation des points de contrôles permet de limiter les risques d'erreurs humaines et de renforcer la sécurité des interactions client », souligne Alexandre de Soye, expert prévention et contrôle des risques opérationnels, Majorel.

Le dispositif garantit la bonne application des règles commerciales et des procédures définies à chaque étape du parcours client. Il offre ainsi un environnement relationnel et transactionnel sécurisé et conforme aux obligations relatives à la gestion des données personnelles (RGPD). Les activités de vente à distance sont mieux sécurisées, plus qualitatives pour une expérience client optimisée. « Majorel nous aide à maîtriser la croissance de nos activités de vente à distance par le déploiement de méthodologies de contrôles qui garantissent la sécurité des échanges et la conformité du traitement des données client », précise Eric Manetti, responsable département projets et performance, Orange.

Majorel et Orange vont présenter ce dispositif qui relève à la fois d'enjeux portant sur la performance commerciale et l'expérience client, devant le jury des CX Awards constitué de professionnels de la relation client, le 8 juin 2022.

C'est la troisième année que Majorel se retrouve en finale des CX Awards. « Chaque participation renforce la proximité que nous avons avec nos clients et valorise nos innovations qui contribuent à optimiser les parcours et expériences client », note Antoine Jean-Baptiste, KAM Orange chez Majorel. En 2020 et 2021, Majorel a remporté plusieurs trophées avec Orpi, Yves Rocher, PSA Banque et Back Market dans les catégories data et personnalisation, meilleur programme de fidélité et innovation technologique.

Le podium des CX Awards 2022 sera annoncé le 22 juin 2022 à l'occasion d'un événement dédié organisé par Relation Client Magazine.