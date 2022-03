Majorel Luxembourg S A : distingué pour la qualité et la complémentarité de ses implantations géographiques, ainsi que pour sa capacité d'innovation technologique

Majorel, acteur global majeur de l'expérience client (CX) externalisée pour les plus grandes marques au monde, est distingué comme l'un des trois meilleurs acteurs CX sur le marché européen par Frost & Sullivan, cabinet conseil international d'analyse stratégique, dans son dernier rapport Frost Radar™ European CX Outsourcing Services 2021.

Le dernier rapport Frost Radar™ European CX Outsourcing Services 2021, réalisé par Frost & Sullivan, a évalué l'ensemble des acteurs de l'expérience client (CX) externalisée, en analysant le potentiel de chacun d'entre eux sur la base de deux indicateurs majeurs : la croissance et l'innovation.

« Majorel est un leader de l'expérience client (CX) externalisée dans la région EMEA, ayant su développer des technologies de pointe, acquérir une connaissance approfondie des spécificités culturelles et des exigences réglementaires locales et régionales et identifier des régions attractives qui garantissent l'accès à une main-d'œuvre qualifiée. Majorel possède l'un des footprints les plus complets et diversifiés géographiquement de l'industrie de l'expérience client externalisée, avec de multiples options d'implantation de sites en Europe occidentale, en Europe de l'Est, en Afrique, au Moyen-Orient, mais aussi en Asie, Amériques et APAC »,déclare Federico Teveles, analyste chez Frost & Sullivan.

Dans son rapport Frost Radar™, Frost & Sullivan souligne les points forts de Majorel dans cinq domaines clés :

Une position solide auprès des marques leaders de leur secteur et des géants de l'économie digitale en forte croissance, notamment les principaux réseaux sociaux, les grands acteurs du streaming , les plateformes de covoiturage, de livraison, les leaders du e-commerce et les plateformes de voyage en ligne. Les revenus des acteurs de l'Internet mondial ont représenté 45 % des revenus nets de Majorel au cours de l'exercice 2021 (2020 : 38 %) 1 .

La capacité à tirer parti des stratégies de diversification des risques pour les marques cherchant à externaliser leur relation client dans la région EMEA, en leur offrant des solutions combinant nearshore et offshore et en développant le capacitaire de production existant dans la région EMEA. Majorel possède l'un des plus importants footprints de l'industrie en Afrique et au Moyen-Orient. En outre, Frost & Sullivan mentionne majUP, l'offre unique combinant services CX et conseil de Majorel développée exclusivement pour les startups.

Le portefeuille complet de technologies de pointe, y compris des solutions verticales spécifiques, et la mise à profit de la numérisation, de l'IA et de l'automatisation pour simplifier la prestation de services. Ces services Tech & Expert de Majorel, qui comprennent les solutions digitales d'engagement client, le conseil en CX digital, les services pour les startups et les solutions digitales verticales, représentaient 9 % des revenus nets de Majorel au cours de l'exercice 2021 (2020 : 5 %).

Le leadership sur le marché des solutions de confiance et de sécurité pour la modération de contenu, qui représentait 21 % des revenus nets de Majorel au cours de l'exercice 2021 (2020 : 17 %).

Le nombre croissant de hubs multilingues (aujourd'hui 22) en Arménie, Croatie, Égypte, Géorgie, Allemagne, Irlande, Italie, Malaisie, Pays-Bas, Macédoine du Nord, Pologne, Portugal, Roumanie, Espagne et Turquie.

1 Toutes les informations financières sont préliminaires, non auditées et non révisées, et partiellement basées sur les informations de la direction, comme indiqué dans le communiqué de presse Majorel du 22 février 2022.