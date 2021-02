Makheia : Actualisation à fin Janvier 2021

Communiqué de presse Paris, le 9 février 2021

•••••

INFORMATION RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE

ET D'ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL

A la suite des émissions gratuites de BSA réalisées les 29 juillet 2020 et 6 janvier 2021 par la société au profit de ses actionnaires, Makheia publie, conformément aux articles 223-16 du règlement général de l'AMF et L233-8 II du code de commerce, le nombre total de droits de vote et d'actions composant son capital social au 31 janvier 2021.

Nombre d'actions Nombre de droits de Nombre de droits de vote DATE composant le capital social vote exercables (2) (1) théoriques 31 janvier 2021 39 225 661 41 216 089 41 151 828

Pour mémoire : 34 887 882 au 31/12/2020 Le nombre de droits de vote exercacables est calculé sur la base de l'ensemble des actions moins celles privées de droit de vote.

Au 31 janvier 2021, la société détenait 31 348 de ses propres actions et 32 913 actions étaient enregistrées au titre du contrat de liquidité. 64 261 actions étaient donc privées de droits de vote.

