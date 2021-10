Makheia : COMPTES CONSOLIDES SEMESTRIELS AU 30 JUIN 2021

UN SEMESTRE MARQUÉ PAR LE RETABLISSEMENT DU GROUPE MALGRÉ UN MARCHÉ HÉSITANT

Le premier semestre a été marqué par :

La reprise plus longue que prévue, avec notamment un premier trimestre marqué par un faible nombre de consultations et un impact direct sur la reprise des activités de communication

La stratégie payante de repositionnement de l'offre de Makheia autour de trois marques stratégiques et complémentaires, établi dès le second semestre de 2020

Des perspectives de retour à l'équilibre et un rapprochement en vue

Le secteur de la communication est en phase de rebond

Représentant 34 Md€ en 2019, le marché français de la communication a subi plusieurs années de tensions avec l'avènement du digital et la recomposition du paysage concurrentiel traditionnel des agences.

La crise sanitaire de 2020 est venue achever ces mutations avec une chute historique de la marge brute des agences et la disparition de plusieurs petits acteurs. On estime que près de 25% des « petites » agences ont disparu durant la crise. Aujourd'hui, le secteur est en phase de rebond et, derrière les mastodontes internationaux, une dizaine d'indépendants de taille intermédiaire (entre 10 et 100 M€ de marge brute) dont Makheia sont appelés à repenser leur stratégie et à se concentrer

Une stratégie de repositionnement

Courant 2020, avec la perte d'un important client et la crise sanitaire, le groupe a choisi de se repositionner autour de 3 marques stratégiques et complémentaires et de se concentrer sur 3 métiers (digital, content, marketing) pour reprendre le chemin de la croissance.

Dès le premier semestre 2021, le travail de repositionnement et la mise en place d'un plan de communication sont établis devant lui permettre de renouer avec les annonceurs et d'étendre son portefeuille client.

Le chiffre d'affaires consolidé du premier semestre s'établit à 4,9 M€, quasi stable par rapport au premier semestre de l'année dernière (5,2 M€ au 30 juin 2020).

La reprise attendue dès le premier trimestre de 2021 a été plus longue que prévue et a eu un impact direct sur la reprise des activités de communication. En effet, celles-ci ont été mises une nouvelle fois à rude épreuve avec un troisième confinement qui s'établit dès le début du mois d'avril 2021. En revanche, le second trimestre a été plutôt dynamique en termes de consultations.

Malgré le contexte économique, le travail de repositionnement de l'offre de Makheia a séduit le marché.

Ainsi Makheia a gagné sur le premier semestre plus d'un million de marge brute en new business et a enregistré un taux de réussite de 51% aux compétitions, (contre 30% sur le S1 2020).

Le Groupe a ainsi gagné de belles marques : Audemars Piguet, Murex, Seppic (Air-Liquide), JuraToys, RecycLivre, Le Forum de Paris sur la Paix, ou encore Ducray (Laboratoires Pierre Fabre)…

La majorité de ces dossiers seront produits sur le second semestre, et devraient permettre d'accroitre le niveau de chiffre d'affaires sur la deuxième partie de l'année.

Des perspectives de retour à l'équilibre et un rapprochement en vue

Le S1 2021 est dans la lignée du plan d'économies réalisé en 2020, qui avait représenté 6,5 M€ (dont 3,5 M€ de masse salariale) et qui a permis de limiter les impacts de la baisse significative de l'activité lié à la crise sanitaire.

Les charges de personnel ressortent à -2,7 M€ contre -3,8 M€ à fin juin 2020, soit 1 M€ d'économies (24 fin de contrats sur le premier semestre de 2020 toutes agences confondues).

