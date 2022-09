Makheia Group : objectif retour à la rentabilité en 2022

Le groupe Makheia, qui est organisé autour de trois pôles - digital, content et marketing - eux-mêmes portés par trois agences (Big Youth, Sequoia et Mademoiselle Scarlett), a publié un chiffre d'affaires consolidé stable au premier semestre 2022 à 4,9 millions d'euros, soit le même niveau qu'au premier semestre 2021. A contrario, le rythme des appels d'offres a été satisfaisant avec + 38% de compétitions traitées comparativement au premier semestre 2021.



La marge brute, quant à elle, ressort à 3,8 millions d'euros au 30 juin 2022 contre 3,5 millions d'euros en 2021, en augmentation de 10%. L'année 2022 a été perturbée par le conflit russo-ukrainien qui a généré un climat d'incertitude chez les annonceurs. En effet, chez les clients existants, certaines prises de décision restent latentes au vu du contexte économique.



En 2022, le retour à la rentabilité est l'objectif prioritaire du groupe, le travail de restructuration profonde ayant été opéré sur les exercices 2020 et 2021.



Les achats consommés et les charges externes représentent sont stables 2,1 millions d'euros (2,1 millions d'euros au premier semestre de 2021). Les charges de personnel ressortent à - 2,8 millions d'euros, contre - 2,7 millions d'euros à fin juin 2021, mais qui intégraient +0,4 million d'euros d'économie relative à l'activité partielle.



Après retraitement, les résultats s'améliorent ainsi de 0,4 million d'euros. Le résultat opérationnel courant s'enregistre à - 0,2 million d'euros. Le résultat après impôt s'établit à -0,1 million d'euros bénéficiant d'un produit exceptionnel relatif au règlement à l'amiable d'un litige client, contre - 0,1 million d'euros au premier semestre 2021- qui en réalité, retraité des aides de l'état, ressortait à -0,5 million d'euros.



Enfin, le groupe rappelle qu'est intervenue en date du 15 septembre 2022, la vente d'un bloc de titres détenus par Isatis Capital au profit d'un nouvel actionnaire, représentant 20% du capital de Makheia. Il s'agit de Net Media Group, acteur majeur des media et de la communication BtoB en Europe - ayant pour actionnaire de référence Pascal Chevalier, président fondateur de Reworld Media.