Makheia : Nouvelle offre Podacst 🎧

Publié le : 14 avril 2022

Sequoia, l'agence Corporate et Content du Groupe Makheia, présente les grandes tendances du podcast en France et annonce le lancement de son offre audio. Au cœur de celle-ci : réflexion éditoriale, production qualitative et stratégie de diffusion.

Sequoia, agence spécialisée dans les dispositifs éditoriaux internes comme externes, dévoile sa nouvelle offre podcast : de la scénarisation à la promotion, l'agence prend en charge pour le compte des marques tous les traitements de podcast.

Les marques ont compris l'engouement pour ce media et nombre d'entre-elles se sont déjà lancées dans l'aventure. Le podcast s'impose comme une pratique culturelle à part entière, un compagnon du quotidien et un outil d'influence. Certes le contexte sanitaire a expliqué l'usage croissant de ces formats audio mais on constate que ces nouvelles habitudes de consommation se sont bel et bien installées. Les chiffres sont éloquents avec une progression de 20 % entre de 2020 et 2021*. Et si on isole les auditeurs de podcasts produits par des groupes dits « non-radio », c'est un boum de 81% d'audience supplémentaire.

Format mineur ou complémentaire, il y a quelques temps, le podcast s'installe comme un format évident pour traiter tout type de sujets, du reportage en passant par la fiction, il s'impose pour aborder de sujets parfois très complexes. Média intime, puisqu'il se glisse entre nos oreilles, il permet d'aborder avec simplicité des sujets complexes.

Dans le cadre des Rencontres Makheia, rendez-vous mensuel proposé aux clients et prospects du Groupe, Sequoia et son partenaire Crooner Radio présentent les grandes tendances et guident sur les bonnes pratiques.

Rediffusion du podcast disponible ici : https://www.makheia.com/podcasts/