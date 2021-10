Makheia : Résultats S1

Communiqué de presse

Paris, le 6 Octobre 2021

Résultats S1 2021

Un chiffre d'affaires stable et un retour à la rentabilité

Le chiffre d'affaires consolidé du premier semestre s'établit à 4,9 M€, quasi stable par rapport au premier semestre de l'année dernière (5,2 M€ au 30 juin 2020) et le résultat opérationnel courant s'enregistre à

265 K€ (contre une perte de - 798 K€) conséquence des réductions importantes des coûts réalisées en 2020.

La reprise attendue dès le début de l'année 2021 a été plus longue que prévue, et a eu un impact direct sur la reprise des activités de communication. En effet, celles-ci ont été mises une nouvelle fois à rude épreuve avec un troisième confinement dès le début du mois d'avril 2021. Le second trimestre a été plutôt dynamique en termes de consultations, et certains éléments favorables à une reprise semblent s'annoncer sur le second semestre.

Ainsi Makheia a gagné sur le premier semestre plus d'un million d'euros de marge brute en new business et a enregistré un taux de réussite de 51 % aux compétitions (contre 30 % sur le S1 2020). La majorité de ces dossiers seront produits sur le second semestre, et devraient permettre d'accroitre le niveau de chiffre d'affaires sur la deuxième partie de l'année.

Le S1 2021 est dans la lignée du plan d'économies réalisé en 2020, qui avait représenté 6,5 M€ (dont 3,5 M€ de masse salariale) et qui a permis de limiter les impacts de la baisse significative de l'activité liés à la crise sanitaire.

Les charges de personnel ressortent à - 2,7 M€ contre - 3,8 M€ à fin juin 2020, soit 1 M€ d'économies. Les charges externes ressortent à - 682 K€ contre - 887 K€ l'année précédente sur la même période (effet loyer principalement).

Le résultat opérationnel courant s'enregistre à + 265 K€ contre une perte de - 798 K€ sur le S1 2020 grâce notamment à l'importante réduction des charges réalisée en 2020.

Le résultat après impôt s'établit à - 97 K€ contre - 1 678 K€ l'an passé sur la même période.

Les compétitions gagnées sur la fin du premier semestre devraient permettre d'accroître la performance des trois agences (Big Youth, Sequoia et Mademoiselle Scarlett) sur le second semestre.

Un désendettement quasi complet du Groupe

Le premier semestre est également marqué par la poursuite du plan de BSA lancé en juillet 2020 et le désendettement du Groupe.

Plus de 16 millions de bons de souscription d'actions ont été exercés à ce jour sur un total de 17 millions de bons, que portait le plan de BSA A, représentant un taux de participation de 91 %.

Ce premier plan a été clôturé comme convenu au 31 mars 2021. Il aura permis de lever au total 3,4 M€. Le plan de BSA B, quant à lui, a démarré le 6 janvier 2021.

