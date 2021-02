Makheia : Réussite de la première tranche de BSA-B

Communiqué de presse Paris, le 16 février 2020 •••••

RÉUSSITE DE LA PREMIÈRE TRANCHE DE BSA-B

Après une levée de fonds supérieure à ses attentes via le plan BSA-A, Makheia enregistre une levée record sur ses BSA-B et remercie ses actionnaires pour leur confiance

A l'occasion du Conseil d'Administration qui s'est tenu le 11 février, Makheia Group a indiqué qu'après avoir constaté la réussite de son plan de refinancement par des BSA-A (plus de 13 000 000 bons de souscription d'actions exercés sur un total de 17 775 131), le plan dit de BSA-B est en passe de battre un record de souscription avec 4 064 258 BSA exercés depuis le début de l'année pour un montant de 650 K€.

Pour mémoire les BSA dits « B » ont été attribués gratuitement aux actionnaires ayant exercé leurs BSA « A » avant le 31 décembre 2020, à un prix d'exercice de 0,16 €.

Ces BSA-B, avaient effectivement été conçus, à un cours attractif, pour remercier les actionnaires ayant souscrit des BSA-A avant la fin de l'année.

Makheia et le conseil d'administration remercient les actionnaires du Groupe pour leur confiance et leur appui essentiel dans une période économique complexe.

Le Groupe rappelle par ailleurs que les BSA-A sont exerçables jusqu'au 31 Mars 2021.

Makheia a ainsi levé un total de 3 382 209 € depuis le 1 juillet 2020, permettant au Groupe de se désendetter en grande partie, de gérer la diminution programmée de ses concours bancaires et également de mettre en oeuvre un plan de sortie de crise « Covid ».

ADELINE FRANCART, NOUVELLE DIRECTRICE ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE

Par ailleurs, le Groupe informe qu'il est ravi d'accueillir une nouvelle Directrice Administrative et Financière, Adeline Francart, en charge des équipes comptables, administratives et juridiques.

Elle a pour mission principale la définition et la mise en oeuvre de la politique globale du Groupe en matière de finance, de contrôle de gestion et d'organisation, avec un focus particulier sur le suivi de la rentabilité des opérations.

Diplômée d'une école de commerce, Adeline Francart a une expérience de 16 ans au sein des directions financières, principalement dans des environnements de services et agences de communication. Elle a débuté sa carrière au sein du groupe Fullsix, pour développer les fonctions de contrôle interne et de contrôle de gestion, permettant d'accompagner la direction financière et la direction générale dans son process de LBO. Puis après le rachat par le groupe Havas, elle a été nommée à la direction financière des filiales évènementielles (Havas Events).

MAKHEIA AGENCY OF THE YEAR AUX AD WORLD MASTERS

Enfin, deux ans après avoir été élu meilleur Groupe de communication indépendant (2019 • Les Cas d'Or) et Groupe de communication indépendant de l'année (2015 • Grands Prix des Agences de l'année), Makheia remporte le titre Agency of the Year décerné par les Ad World Masters. Compétition internationale qui scanne les agences de 75 pays, seules 38 agences ont été primées en France pour l'édition 2020.

