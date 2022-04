Makheia : URD 2021

Document d'enregistrement universel

Fort de 15 années d'expertise, le Groupe Makheia s'est hissé parmi les principaux acteurs indépendants du marché de la communication. Coté sur Euronext Growth, élu groupe de communication indépendant de l'année en 2015, et meilleur groupe de communication indépendant en 2019, Makheia imagine, optimise, organise et déploie des dispositifs de communication sous toutes leurs formes et pour tous les canaux : plateformes digitales, médias sociaux, brand content, activations marketing, print et vidéo. Avec 100 collaborateurs, implanté à Paris et Lyon, Makheia compte plus de 100 clients parmi lesquels : Picard, Biocoop, Piaget et aussi Bouygues, Pierre Fabre, Eres, Renault ou encore Veolia.

Un modèle unique dans la gestion de dispositifs Marketing - Communication

DIGITAL

CONTENT

MARKETING

Aujourd'hui, l'offre de Makheia, groupe de communication indépendant, est portée par trois marques fortes

. PLATEFORMES DIGITALES . COMMUNICATION CORPORATE . MARQUE

. DESIGN DE SERVICE . INFLUENCE & SOCIAL MEDIA . CONTENUS MARKETING

. OPTIMISATION DES PARCOURS ET DE LA CONVERSION . BRAND CONTENT . PUBLICITÉ

. SITES E-COMMERCE . DISPOSITIFS DE COMMUNICATION INTERNE . SOCIAL MARKETING

. AUDIT ET PILOTAGE DE LA PERFORMANCE . ATTRACTIVITÉ DE MARQUE . ACTIVATION . TRAINING

. SEO, WEBANALYSE

CHIFFRES CLÉS 2021

Chiffre d'affaires consolidé : 9,7 M€ Marge brute globale : 7,7 M€

ISIN : FR0000072993 - ALMAK REUTERS : ALMAK.PA

Résultat opérationnel courant : 0,2 M€ Résultat opérationnel : - 0,3 M€ Résultat net après impôts : - 0,3 M€

BLOOMBERG : ALMAK:FP

32 rue de Monceau - 75008 Paris

« SORTIE DE CRISE ET NOUVEAUX

Après une année 2020 « historique », jugée comme « la pire crise que le marché de la communication ait connue »1 depuis que les indices marché existent, 2021 a marqué une stabilisation certaine.

En effet, si le premier semestre a encore été marqué par les effets de la Covid et des reconfinements et/ou restrictions à répétition, le second semestre a vu une reprise notoire sur le marché de la communication. Les investissements purement média (achat d'espace) ont même connu une croissance de 17 %, restant très en dessous encore du montant de l'année 2019, mais effaçant 60 % des pertes enregistrées lors de la crise sanitaire2.

Le reste des métiers de la communication demeure inférieur de 19,6 % par rapport à 2019 (dernière année de référence) avec en moyenne 2 % de croissance. Tous les secteurs n'ont pas été logés à la même enseigne : l'événementiel a continué à être très affecté, l'activation marketing s'est remis sur pied, les investissements DATA ont « explosé ». D'une manière générale, le segment « autres médias », « poids lourd qui pèse pour près de la moitié des investissements en communication, a eu plus de mal à remonter la pente »3. Les métiers sur lesquels Makheia est positionné sont restés stables.

Le Groupe a, cette année encore, poursuivi ses efforts de réduction des coûts et a affiné son modèle autour de trois métiers : l'UX-design et les interfaces digitales portés par l'agence Big Youth , la production de contenus sous toutes ses formes et la communication corporate avec Sequoia et le marketing digital (incluant le social shopping) avec Mademoiselle Scarlett.

Ces efforts permettent au groupe de retrouver une exploitation positive en 2021.

Avec des disparités selon les agences : Mademoiselle Scarlett, après une année 2021 positive (malgré la crise), a enregistré de très bons résultats en 2022, se développant notamment sur le marché des « belles » ETI avec de beaux succès commerciaux (cf. le bilan de l'année en page 4). Sequoia a confirmé ses résultats également positifs. Seul Big Youth, encore impacté par le départ de son premier client et la crise, a connu un rebond plus long.

Ces résultats permettent à Makheia d'envisager 2022 de façon plus sereine. Même si tous les baromètres professionnels mettent en garde la validité des prévisions-secteur qui « dépendront directement de l'évolution internationale liée à la guerre en Ukraine ».

Dans un univers de contraintes paradoxales, Makheia aide les entreprises à simplifier ce qui est devenu complexe

D'un point de vue métier, 2022 sera l'année de nouveaux enjeux. En effet, marques et entreprises sont en permanence soumises à des contraintes paradoxales. Deux études concomitantes le prouvent : d'une part 82 % des Français estiment que les entreprises ont autant de responsabilité que les gouvernements sur différents sujets (notamment la santé 4), et 81 % pensent que les entreprises ont le pouvoir de changer les choses (notamment d'améliorer la société 5).

Et d'autre part, trois quarts des Français disent se méfier des marques engagées ! 6 … en dépit des efforts et des « raisons d'être » qui fleurissent.

ENJEUX. »

La méfiance envers les engagements affichés par les entreprises s'avère préoccupante ! C'est un des enjeux majeurs de la communication aujourd'hui. Il faut rappeler que l'étymologie de la communication est de « mettre en commun » (du latin communicare). Communiquer c'est donc partager, échanger. Non pas manipuler, influencer ou contraindre.

En demandant aux entreprises, et aux marques, d'être sur tous les fronts (sociaux, sociétaux, marketing…), sur tous les canaux (médias traditionnels, plateformes digitales, médias sociaux…) et sur presque tous les sujets, les consommateurs poussent les entreprises à la surenchère, voire à l'exagération… tant en volume que dans leurs expressions. Pourtant, entre crise Covid, exigences RSE et flambées régulières sur les réseaux sociaux, on attend davantage d'authenticité et de simplicité.

De nouveaux enjeux pour 2022

Dans ce contexte, Makheia se propose de construire, d'optimiser et de produire des dispositifs communication, sous toutes leurs formes et pour tous les canaux. L'objectif : identifier les publics pertinents, les engager et entretenir avec eux une relation efficace. Avec pertinence et surtout sens. Avec nos trois filiales, Big Youth, Sequoia et Mademoiselle Scarlett, nous avons choisi de nous concentrer sur les points de contacts que nous jugeons essentiels :

-

Le déploiement de stratégies et de dispositifs social media et social marketing efficaces : pour engager ses communautés, développer une relation sociale légitime.

-

L'accès numérique des différents publics aux marques via le développement d'écosystèmes digitaux (e-commerce ou institutionnels) dans une démarche digitalement responsable.

-

L'expression des marques via des contenus multiformats et multicanaux performants pour créer du lien avec les publics.

Notre méthodologie spécifique permet de relier « Marques - Publics - Contenus » et d'en assurer la cohérence. Nous avons intégré, très tôt, des compétences d'analyse et d'optimisation des points de contacts (SEO et SEA, data sémantique). Aujourd'hui, la recherche et l'identification des carrefours d'audience, la sélection des canaux les plus pertinents en fonction des enjeux de la marque, sont pour Makheia des fondamentaux. Faire appel à Makheia, c'est la certitude de bénéficier d'équipes hyper-expertes sur leurs métiers, rationnelles dans leur accompagnement pour une communication pragmatique, efficace et mesurée.

Édouard Rencker

Président