Makheia : succès du plan de BSA-B

Makheia annonce que son plan de BSA-B, démarré le 6 janvier et clôturé le 15 décembre 2021, a remporté un franc succès, avec 12,1 millions de bons exercés sur un total de 12,7 millions, représentant un taux de participation de 95%.



Les BSA-B auront permis de lever 1,9 million d'euros supplémentaires, en plus des 3,4 millions levés grâce aux BSA-A. Ce plan de BSA a permis au groupe de passer la crise Covid, malgré une baisse du marché de plus de 30%.



'Le succès du plan de BSA lui permet d'être aujourd'hui quasiment désendetté et a même permis d'anticiper le remboursement d'une tranche complémentaire d'OC souscrits auprès d'Isatis Capital', ajoute la société de communication.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.