Making Science S A : Communication de l'acquisition de Tre Kronor Media

José a donné plus d'informations sur les récentes acquisitions de Making Science en commentant : "Nous commençons l'année avec la même détermination que celle avec laquelle nous avons clôturé 2021, en misant sur le talent digital, la diversification et l'expansion pour franchir une nouvelle étape pour notre entreprise et son développement. Nous sommes convaincus que l'acquisition de Tre

Concernant cette nouvelle, Niclas Fröberg, président d'UCP Inc et PDG de Tre Kronor, a déclaré : "Making Science offre à UCP et Tre Kronor Media la possibilité de renforcer le portefeuille de ses services actuels et d'améliorer la compétitivité du groupe UCP. Le groupe peut désormais ajouter une gamme de compétences complète dans les domaines de l'AdTech, des données, du CRM et du statut de revendeur Google, qui sont essentielles à notre futur succès en tant qu'agence média dans les pays nordiques."

Paris, 11 février 2022 - Making Science a annoncé aujourd'hui sa participation à hauteur de 70 % dans United Communications Partners Inc. (UCP), le propriétaire d'une participation de 100 % dans Tre Kronor Media - l'agence média implantée à la fois en Suède et au Danemark.

Kronor Media et d'ELLIOT, grâce à l'augmentation de nos centres de services dans le monde, renforcera nos opérations marketing et nos capacités d'externalisation.

"Les deux acquisitions complètent la stratégie de croissance de Making Science et permettront d'accroître notre présence européenne dans les pays nordiques, ainsi que de contribuer à l'expansion des activités américaines."

Les accords prévoient l'intégration dans l'équipe de Making Science de 50 professionnels supplémentaires issus de Tre Kronor Media et de 30 nouveaux professionnels issus d'ELLIOT. Avec ces 80 nouveaux professionnels dans son équipe, Making Science poursuit son engagement à consolider une main-d'œuvre hautement spécialisée - dans des domaines tels que le marquage automatique des campagnes, la créativité, le marketing digital, la configuration des données et l'optimisation des campagnes - ce qui est plus important que jamais dans le secteur du digital où la demande de talents est énorme et les défis pour les obtenir nombreux.

Àpropos de Making Science

Making Science est une sociétéde conseil en technologie et en marketing numérique spécialisée dans le commerce électronique et la transformation numérique.Son modèle d'affaire répond au besoin croissant des entreprises souhaitant numériser l'ensemble de leur chaîne de valeur, en particulier dans le domaine du marketing. Les marchés sur lesquels Making Science opère sont la publiciténumérique, les données analytiques, le commerce électronique, le cloud analytique, le commerce électronique et le cloud, qui connaissent tous des taux de croissance élevés. Le groupe Making Science emploie actuellement plus de 800 personnes et est présent en Espagne, au Portugal, au Mexique, en Colombie, en France, en Italie, au Royaume-Uni, en Irlande, en Géorgie et aux États-Unis.

L'entreprise a étéélue PME de l'année 2019 par la Chambre de commerce de Madrid et a récemment reçu le prix C.R.E.C.E. (Rapidly Expanding Company with Exponential Growth) décerné par le cabinet de conseil Ernst and Young dans le cadre des prix de l'entrepreneur de l'année. Elle a également obtenu la 71e position dans le classement FT1000 : Europe's Fastest-Growing Companies 2021, établi par le Financial Times, se positionnant comme la première entreprise européenne avec la croissance la plus rapide dans le classement FT1000 du secteur marketing et de la vente. Making Science est également signataire de l'initiative Pledge 1 % en soutenant les organisations àbut non lucratif de notre communautépar un engagement qui aura un impact majeur dans l'avenir.

