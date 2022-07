Données financières JPY USD EUR CA 2023 763 Mrd 5 562 M 5 490 M Résultat net 2023 57 275 M 417 M 412 M Tréso. nette 2023 144 Mrd 1 048 M 1 034 M PER 2023 15,7x Rendement 2023 2,04% Capitalisation 895 Mrd 6 521 M 6 436 M VE / CA 2023 0,98x VE / CA 2024 0,98x Nbr Employés 20 107 Flottant 87,9% Graphique MAKITA CORPORATION Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique MAKITA CORPORATION Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 15 Dernier Cours de Clôture 3 295,00 JPY Objectif de cours Moyen 4 038,00 JPY Ecart / Objectif Moyen 22,5% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Munetoshi Goto President & Representative Director Masahiko Goto Director & Manager-General Planning Tetsuhisa Kaneko Manager-Manufacturing I Yukihiro Otsu Deputy Manager-Finance Masahiro Sugino Independent Outside Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) MAKITA CORPORATION -32.52% 6 521 ATLAS COPCO AB -29.11% 50 572 PARKER-HANNIFIN CORPORATION -12.91% 35 565 FANUC CORPORATION -10.40% 30 458 SANDVIK AB -30.13% 21 436 FORTIVE CORPORATION -22.01% 21 328