Makita Corp est une société basée au Japon, principalement active dans la fabrication et la vente d'outils électriques, d'outils pneumatiques, d'équipements horticoles et d'équipements ménagers. La société opère dans quatre segments régionaux, à savoir le Japon, l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Asie. La société fournit des produits de série au lithium-ion, des produits de série d'outils pneumatiques à haute pression, des produits de série de dépoussiérage, des produits de série d'enclenchement sans fil et des produits de série de préparation aux catastrophes.

Secteur Machines et équipements industriels