Malayan Banking Berhad est une société holding basée en Malaisie, qui fournit des produits et des services financiers. Son secteur comprend Group Community Financial Service, Group Global Banking, et Group Insurance and Takaful. Le segment Group Community Financial Service comprend Consumer Banking, qui propose des produits et des services aux particuliers, tels que l'épargne et les dépôts fixes ; Small, Medium Enterprise (SME) Banking, qui propose des produits et des services, tels que des prêts à long terme comme le financement de projets, des crédits à court terme comme les découverts et le financement du commerce ; Business Banking, qui propose des produits et des services, tels que des services payants comme la gestion de trésorerie et les services de garde. La banque globale du groupe comprend la banque d'entreprise du groupe et les marchés mondiaux, la banque d'investissement du groupe (Maybank IB et Maybank Kim Eng) et la gestion d'actifs du groupe. Le segment Group Insurance and Takaful comprend la souscription de toutes les catégories d'assurances générales et d'assurances vie.

Secteur Banques