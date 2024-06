Malaysia Airports Holdings Berhad est une société holding d'investissement. La société opère à travers deux segments : Les opérations en Malaisie et les opérations à l'étranger. Le secteur des opérations en Malaisie comprend les marchandises hors taxes et non déductibles, les services aéroportuaires, l'agriculture et l'horticulture, l'hôtellerie et les services d'entretien de projets et de réparations. Le secteur des opérations outre-mer comprend les projets et les réparations de maintenance, ainsi que les services aéroportuaires. Elle exploite 39 aéroports, dont cinq aéroports internationaux, 17 aéroports nationaux et 17 ports de décollage et d'atterrissage courts en Malaisie, et possède et gère un aéroport en Turquie. En outre, elle se consacre à la culture et à la vente de palmiers à huile et d'autres produits agricoles, à des activités d'horticulture, à la gestion et à l'exploitation de l'hôtel Sama-Sama, de l'aéroport international Sama-Sama Express K.L. et de Sama-Sama Express klia2, ainsi qu'à la fourniture de services mécaniques, électriques, d'ingénierie civile, de maintenance et de services techniques.

Secteur Services aéroportuaires