Malibu Boats, Inc. est un concepteur, fabricant et distributeur d'une gamme de bateaux de plaisance à moteur, notamment des bateaux de sport performants, des bateaux à moteur arrière et des bateaux hors-bord. La société vend ses bateaux sous huit marques : Malibu, Axis, Pursuit, Maverick, Cobia, Pathfinder, Hewes et Cobalt. La société exerce ses activités par le biais de trois segments : Malibu, Saltwater Fishing et Cobalt. Le segment Malibu de la société comprend la fabrication, la distribution, le marketing et la vente de bateaux de sport performants Malibu et Axis dans le monde entier. Son segment Saltwater Fishing est engagé dans la fabrication, la distribution, le marketing et la vente dans le monde entier des bateaux Pursuit et des bateaux du Maverick Boat Group (Maverick, Cobia, Pathfinder et Hewes). Son segment Cobalt est engagé dans la fabrication, la distribution, le marketing et la vente de bateaux Cobalt dans le monde entier. Le portefeuille de produits des marques de la société est utilisé pour toute une gamme d'activités de navigation de plaisance, y compris, entre autres, les sports nautiques tels que le ski nautique.

Secteur Produits de récréation