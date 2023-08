Mallinckrodt plc développe, fabrique, commercialise et distribue des produits pharmaceutiques spécialisés et des thérapies de marque et génériques. La société opère dans deux secteurs d'activité : Specialty Brands et Specialty Generics. Le secteur des marques spécialisées comprend les marques pharmaceutiques spécialisées. Les spécialités génériques comprennent des médicaments génériques spécialisés de niche et des ingrédients pharmaceutiques actifs. Le segment des spécialités génériques vise à fournir à ses clients des médicaments génériques spécialisés et des ingrédients pharmaceutiques actifs (IPA). La société se concentre sur divers domaines thérapeutiques, tels que les maladies auto-immunes et rares dans des domaines spécialisés comme la neurologie, la rhumatologie, l'hépatologie, la néphrologie, la pneumologie, l'ophtalmologie et l'oncologie ; l'immunothérapie et les thérapies de soins intensifs respiratoires néonatals ; les analgésiques, les substituts cutanés cultivés et les produits gastro-intestinaux. Son portefeuille de produits comprend Acthar Gel, INOmax, Therakos photopheresis, StrataGraft, Terlivaz et Amitiza.

Secteur Produits pharmaceutiques