MALTERIES FRANCO BELGES : COMMUNIQUE DE PRESSE Résultats de l'exercice 2019-2020

Résultats de l'exercice 2019-2020

Nogent-sur-Seine, le 29 octobre 2020,

Le Groupe Malteries Franco-Belges (Euronext Paris / FR0000030074) annonce la publication de ses résultats annuels au 30 juin 2020 arrêté par le conseil d'administration du 17 septembre 2020.



Chiffre d'affaires et résultats annuels En millions d'Euros [1] 2018/2019 2019/2020 Chiffre d'affaires 95,7 89,3 Résultat opérationnel courant 6,8 5,0 Résultat Opérationnel 6,8 4 ,5 Quote-part de résultat dans les entreprises associées 14,6 16,1 Charge d'impôt -2,0 -1,6 Résultat Net - Part du Groupe 19,2 19,0

Au titre de son exercice 2019/2020, clos au 30 juin 2020, le groupe Malteries Franco-Belges a réalisé un chiffre d'affaires de 89,3M?, en repli de 7% en comparaison de l'exercice précédent. Malgré une bonne collecte 2019 et un exercice prometteur, le Groupe a subi les effets de la crise sanitaire et a dû ajuster sa production, compte tenu de la chute de la consommation de la bière dans tous les pays au 4ème trimestre, surtout là où elle se consomme hors foyer. La demande a repris à la suite du déconfinement à des rythmes variables selon les pays, sans compenser intégralement l'annulation des grands événements, très générateurs de consommation de bière.

Dans ce contexte, le volume de malts commercialisé par la Société Malteries Franco-Belges ressort à 244.310 tonnes, en retrait de -4,1 % par rapport à l'exercice 2018/2019.

En dépit de la pandémie, le groupe est parvenu à accroître sa production à 259.253 tonnes, soit une progression de 3,2% en comparaison de l'exercice précédent, les quatre malteries ayant toutes augmenté leur volume de production.

La marge brute s'affiche en léger recul par rapport à l'exercice précédent, impactée par la diminution des prix de vente, mais le groupe est parvenu à améliorer ses coûts d'exploitation de 1,6 M? grâce à une variation de stocks de malt positive permettant d'absorber les coûts fixes de production et à l'obtention de certificats d'économie d'énergie. Au final, le résultat opérationnel courant 2019/2020 à ressort à 5,0 M? au 30 juin 2020 contre 6,8 M? un an auparavant. Pénalisé par des éléments exceptionnels liés à des travaux de modernisation sur le site de Pithiviers, le résultat opérationnel s'établit à 4,4 M?.

La quote-part des sociétés mises en équivalence (société Compagnie Internationale de Malteries - CIM et ses filiales) s'établit à 16,1 M? sur l'exercice, supérieure de 1,5 M? à celle de 2018/2019. Sur ce périmètre, les volumes vendus sont en repli de près de -9%, mais les prix des orges ont progressé moins rapidement que les prix de vente et les coûts de production unitaires ont diminué de -1,9% par rapport à l'exercice 2018/2019 permettant de compenser l'effet volume.



Le résultat net part du Groupe s'élève ainsi à 19,0 M? en 2019/2020, quasi-stable par rapport au 30 juin 2019 (19,2 M?).



Structure bilantielle

Au 30 juin 2020, le total du bilan s'établit à 249 M? avec une trésorerie financière nette de 12,7 M? contre un total bilan de 242 M? et une dette financière nette de 4,6 M? au 30 juin 2019.



Perspectives

Le niveau d'activité du prochain exercice sera fortement dépendant de l'évolution de la situation pandémique.

L'impact estimé sur le marché mondial de la bière de la pandémie de Covid-19 est de -10 à -15% pour l'année 2020. Cependant, la baisse pourrait être plus importante en cas de deuxième vague à l'automne, de re-confinement, même partiel, et de restrictions sur l'événementiel, les bars et hôtels-restaurants.



Le groupe restera donc attentif à l'ajustement de sa production en fonction de la demande tout en poursuivant sa stratégie de montée en gamme afin de répondre à l'évolution de ses clients vers des bières premiums favorisant l'utilisation de malts et notamment de malts spéciaux.







À propos de Malteries Franco-Belges

Malteries Franco-Belges est une filiale de la société Malteries Soufflet.

Dans chacun de ses pays d'implantation, Malteries Soufflet répond aux cahiers des charges les plus exigeants de ses clients - grands brasseurs et artisans brasseurs, distilleurs et ingrédientistes - grâce à sa maîtrise de la filière orge : de la semence à la bière, depuis la sélection de variétés nouvelles jusqu'au choix des meilleures qualités d'orges .

Ses experts contrôlent avec précision tous les processus de production de ses usines afin de fournir des malts d'excellence, standards, pilsen, torréfiés ou bio, dans une démarche continue de durabilité.

Acteur international de premier plan, Malteries Soufflet dispose de 27 malteries en Europe, en Amérique latine et en Asie, pour une capacité annuelle de production de malt de 2 280 000 tonnes.



