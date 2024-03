Malteries Franco Belges S.A.: MISE A DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2023-2024

Malteries Franco Belges S.A.

INFORMATION REGLEMENTEE Paris, le 29 mars 2024. Mise à disposition du Rapport Financier Semestriel Au 31 décembre 2023 Malteries Franco Belges (MALTER.FRANCO-BEL / Euronext Paris / Isin : FR0000030074) annonce la mise à disposition de son Rapport Financier Semestriel au 31 décembre 2023 dans les conditions requises par la réglementation en vigueur. Ce document a été déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 29 mars 2024 au format PDF. Il peut être consulté ou téléchargé en français sur le site internet de la Société : https://www.malteriesfrancobelges.fr/ (rubrique Publications). Il est également disponible sur le site internet de l’AMF : https://www.amf-france.org/fr. Le rapport financier semestriel S1 2023-2024 inclut notamment : L’attestation du responsable

Le rapport d’activité du premier semestre de l’exercice 2023-2024 (du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023)

Les comptes semestriels consolidés résumés au 31 décembre 2023

Le rapport des Commissaires aux comptes sur l’information financière semestrielle au 31 décembre 2023 A propos de Malteries Franco-Belges : Malteries Franco-Belges est une filiale de la société Malteries Soufflet. Acteur international de premier plan, Malteries Soufflet répond aux cahiers des charges les plus exigeants de ses clients dans chacun de ses pays d’implantation - grands brasseurs et artisans brasseurs, distilleurs et producteurs d’ingrédients - grâce à sa maîtrise de la filière orge : de la semence à la bière, depuis la sélection de variétés nouvelles jusqu’au choix des meilleures qualités d’orges. Malteries Soufflet produit des malts d’excellence, standards ou spéciaux, pilsen, torréfiés ou bio, dans une démarche d’amélioration continue de la durabilité de ses produits. Depuis l’acquisition de United Malt Group en novembre 2023, Malteries Soufflet opère 41 sites répartis dans 20 pays - sur des marchés clés, en Europe, Amérique du Nord, Amérique latine, Afrique et Asie pour une capacité annuelle de production de malt de 3,7 millions de tonnes. Fichier PDF dépôt réglementaire



